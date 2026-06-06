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La Armada muestra desde un Harrier la ría de Vigo y Samil a vista de piloto

El vídeo, grabado desde la cabina del avión durante la exhibición dinámica del Día de las Fuerzas Armadas, ofrece una espectacular perspectiva aérea del litoral vigués

Vuelo de un Harrier sobre el litoral vigués.

Vuelo de un Harrier sobre el litoral vigués. / Fuerzas Armadas

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Marta Clavero

Marta Clavero

La ría de Vigo vuelve a convertirse en protagonista desde el aire. La Armada Española ha compartido en sus redes sociales un vídeo grabado desde la cabina de un Harrier en el que se aprecia la pasada realizada sobre la playa de Samil durante la exhibición dinámica celebrada con motivo del Día de las Fuerzas Armadas.

Las imágenes, tomadas desde una perspectiva poco habitual, muestran el litoral de la ciudad y el entorno de la ría desde el punto de vista del piloto, en pleno vuelo sobre una de las zonas más reconocibles de Vigo. La propia Armada destaca en su publicación la «perspectiva única» que ofrece la Aviación Naval sobre Samil y sobre la espectacularidad natural de la ría viguesa.

El vídeo corresponde a uno de los momentos más llamativos de los ensayos de la exhibición dinámica que tuvo lugar en Samil. La jornada incluyó demostraciones operativas, ejercicios anfibios, simulaciones de rescate y la participación de distintos medios terrestres, navales y aéreos.

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