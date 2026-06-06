Air Europa amplía la conectividad desde Vigo: a Sevilla y Milán desde 60 euros

A la espera del anuncio de nuevas rutas o aerolíneas, la conectividad de Vigo pasa por el aeropuerto... de Madrid. Es por ello que cualquier cambio en el puente aéreo entre Peinador y Barajas puede ser una buena o mala noticia. Si hace dos semanas FARO avanzaba la supresión de la primera frecuencia de Iberia los domingos hacia la capital, ahora las mejoras llegan a través de su competencia. Air Europa estrenó esta semana sus nuevos destinos estivales, lo que repercutirá también en las alternativas para viajar a ellos con un enlace sin tener que desplazarse a Oporto y Santiago.

La compañía de Globalia refuerza así el papel de líder en el aeródromo vigués que ostenta desde hace tres años en los que ha logrado doblar el pulso al AVE y obligar a Iberia a ceder buena parte de su operativa a su franquicia Air Nostrum. Durante 2025 logró su tercer récord consecutivo con 408.468 pasajeros y en la actualidad supera el 40% de cuota del aeropuerto vigués, aunque el grueso del pasaje es en el Punto a Punto con Madrid.

Para afianzar esta condición ha comenzado a ampliar su red de corto y medio radio. Desde el lunes 1 de junio cuenta con dos vuelos diarios por sentido a Oviedo y Sevilla, donde ya operó en el pasado y servirá como alternativa a una Iberia en retirada y un tren con la fiabilidad mermada. Así, es imposible encontrar billetes de avión (para los dos vuelos necesarios) por menos de 60 euros para viajar a la capital andaluza este mes de junio. La tarifa más habitual es de 91 euros por un viaje de ida en días laborables, incluyendo la maleta de mano de dimensiones más grandes que en las compañías de bajo coste.

Billetes de avión entre Vigo y Sevilla por menos de 60 euros para este mes de junio / Google Flights

Pero no solo en territorio nacional se mejoran las conexiones a través del hub de Barajas. La compañía, que el pasado verano selló un acuerdo histórico con Turkish Airlines para poder seguir creciendo, ha añadido una tercera frecuencia diaria a Milán y Roma. Esto ha provocado un recorte en los tiempos de espera para el enlace y una caída en los precios. Por ejemplo, a la capital de Lombardía es posible conseguir billetes por 60 euros, aunque en el grueso de alternativas rondan los 120 euros. En cualquier caso, permite reducir a la mitad el precio medio que exige Iberia por la misma conexión.

En las próximas semanas se estrenarán nuevos vuelos directos que beneficiarán a los vigueses como Ginebra (19 de junio), Bolonia y Alguer, en el norte de Cerdeña. También Tánger, Túnez o Marrakech contarán con un aumento de plazas este verano. Todo ello alimentado con las 28 frecuencias semanales por sentido que tiene con el aeropuerto de Vigo, donde ofrece una programación más estable y con más plazas que Iberia.

Inminente regreso a Sudáfrica

Pero en el plano internacional una ruta sobresale por encima del resto. Desde el próximo 23 de junio la terminal olívica quedará a poco más de 12 horas de Sudáfrica gracias a una de las grandes novedades de este verano en la aviación en nuestro país. Air Europa recuperará los vuelos directos entre Madrid y Johannesburgo, lo que dejará a un solo salto desde Galicia el viaje.

Conexiones desde el aeropuerto de Johannesburgo entre las 9 y las 15 horas / Flightconnections

La importancia de la ruta no se limita a urbe austral. El aeropuerto O.R. Tambo es la principal puerta de entrada a los países meriodionales de este continente. Entre ellos destaca Namibia con Luderitz y Walvis Bay como principales puntos de atracción para el sector pesquero gallego, contando con una importante colonia en sus puertos. Estos marineros, jefes de máquinas y demás trabajadores estaban obligados a hacer rutas con escalas en Londres, Frankfurt o Estambul. Sin embargo no fue siempre así ya que desde Vigo llegó a haber hasta dos alternativas previas para viajar, en menos de 20 horas, a la Nación Arcoiris.

La opción a través de Air Europa se estrenará la víspera de San Juan y contará con salidas del aeropuerto desde España los lunes, miércoles y viernes. El horario de salida desde Barajas será a las 23:45 horas, lo que permitirá enlazar con una escala de apenas 100 minutos con la última frecuencia desde Vigo que despega de Peinador a las 21.05 horas. La llegada a Johannesburgo a las 9.45 horas permite una rápida conexión hacia la treintena de destinos del sur de África. El vuelo de regreso sale a las 18.55 horas, permitiendo un enlace similar para el retorno.

Tras poco más de 10 horas de vuelo llega a Barajas a las 5.05 horas del día siguiente, conectando con el banco de salidas de primera hora de la mañana y permitiendo estar en Vigo antes del desayuno. Las tarifas base son de 327 euros por billete, aunque el grueso de opciones ronda los 800 euros entre ida y vuelta. Los vuelos estarán cubiertos por los Boeing 787-9 Dreamliner con más de 300 butacas repartidas en dos clases.