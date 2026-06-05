Yoga y brunch en la playa de O Vao: un plan diferente en Vigo para este sábado
La iniciativa, impulsada por Vigo Ciudad junto a Smart Training Vigo y Olivia Catering, combina una clase de yoga frente al mar con un brunch saludable en uno de los arenales más emblemáticos de la ciudad
La playa de O Vao acogerá este sábado 7 de junio una propuesta distinta para quienes busquen un plan de bienestar al aire libre en Vigo. Bajo el nombre de «Yoga en la playa + brunch en Vigo», la cita reunirá ejercicio, alimentación saludable y ocio en un entorno natural privilegiado.
La actividad está organizada por Vigo Ciudad, en colaboración con Smart Training Vigo y Olivia Catering, y propone una mañana centrada en el equilibrio entre cuerpo y mente. El programa comenzará a las 10.00 horas con una sesión de yoga sobre la arena guiada por Smart Training, en un ambiente marcado por la brisa marina y el sonido de las olas.
Tras la clase, los participantes podrán disfrutar de un brunch saludable, preparado por Olivia Catering, con opciones frescas y ligeras. La organización presenta la iniciativa como una oportunidad para «vivir una mañana diferente» y, además, conectar con personas con intereses comunes en torno al bienestar.
La sesión de yoga tendrá una duración aproximada de 70 minutos, mientras que el brunch se prolongará durante cerca de una hora. La actividad se desarrollará íntegramente en la playa de O Vao.
Desde la organización recomiendan acudir con ropa cómoda, toalla y protector solar. Las plazas son limitadas y el precio para participar en la experiencia completa es de 35 euros.
Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del enlace habilitado por la organización para la reserva de plazas.
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