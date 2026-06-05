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Manifestación

Vigo se moviliza para urgir «soluciones» al problema de la vivienda y conseguir que bajen los precios

Una manifestación recorre las calles de la ciudad desde Praza de España

Manifestación para reclamar medidas efectivas para contener los alquileres de la vivienda en Vigo

Manifestación para reclamar medidas efectivas para contener los alquileres de la vivienda en Vigo

Pablo Hernández Gamarra

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R.V.

Vigo

Gran movilización en Vigo para exigir soluciones al problema de la vivienda y frenar el continuo encarecimiento tanto del alquiler como la compra. La protesta, convocada por la Alianza pola Vivenda, partió a las 20.00 horas desde la Praza de España para realizar un recorrido hasta el centro de la ciudad bajo el lema «A vivenda cústanos a vida. Baixemos os prezos». Detrás de esta manifestación están distintos colectivos sociales y vecinales, organizados dentro de una convocatoria coordinada en distintas ciudades españolas.

Entre los colectivos firmantes, figuran el Foro Socioeducativo As Ninguéns, Sindicato de Inquilinas Vigo, Amnistía Internacional, Sindicato Estudantil Ferverza, Asociación Veciñal de Teis, Verdegaia, Plataforma Galega Vivenda Xa!, CGT, Ecologistas en Acción, Oficina de Dereitos Non Inmobiliarios (ODNI), Espazo Aberto Antimilitar, Modepen, Rede y Emaús, entre otros.

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