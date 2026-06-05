Vigo abre el debate sobre la esclerosis múltiple más allá del diagnóstico: también cuidar a quien cuida

La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (AVEMPO) celebró este viernes en Vigo unas jornadas profesionales que pusieron el foco en una realidad a menudo menos visible de la enfermedad: la necesidad de acompañar no solo a la persona diagnosticada, sino también a quienes la cuidan. El encuentro, titulado «EMruta. O camiño cara ao diagnóstico», reunió en el salón de actos de la Xunta de Galicia a casi un centenar de asistentes, entre personal sanitario especializado, familiares, usuarios de la entidad y representantes institucionales.

La presidenta de la asociación, Lara González, fue la encargada de abrir la jornada y de explicar el sentido de una iniciativa nacida para crear espacios de información, diálogo y acompañamiento alrededor de la esclerosis múltiple. González agradeció la implicación de los ponentes por compartir su tiempo, su experiencia y su conocimiento, pero quiso poner también en primer plano a los familiares de los afectados. «No podemos abandonar a los que nos cuidan, tenemos que comprender y ser muy conscientes del impacto de la enfermedad en el día a día también de ellos y ellas. Desde aquí os damos las gracias, sin vosotros y vosotras, no podríamos seguir adelante», señaló.

El programa permitió recorrer distintas fases del proceso asistencial. Las médicas de Atención Primaria Rosa Rodríguez y Ana Prejigueiro, del centro de salud Pintor Colmeiro, abordaron los primeros pasos hacia el diagnóstico desde la consulta de cabecera. A continuación, la neuróloga de referencia de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Álvaro Cunqueiro, Elena Álvarez, profundizó en la sospecha clínica y en el recorrido hasta la confirmación de la enfermedad. La parte asistencial se completó con la intervención del enfermero neurólogo César Sánchez, que trató específicamente el acompañamiento a lo largo del proceso.

Las jornadas incluyeron además testimonios de familiares de usuarios de la asociación, que compartieron sus experiencias y reflexiones sobre lo que supone convivir con una persona afectada por esclerosis múltiple. Ese enfoque amplió la mirada del encuentro: no solo se habló de diagnóstico o de tratamientos innovadores, sino también del impacto cotidiano de la enfermedad y de la carga emocional, organizativa y personal que asume el entorno más cercano.

AVEMPO aprovechó además la cita para anunciar que «EMruta» tendrá continuidad y contará con una segunda parte, previsiblemente después del verano. La idea es consolidar este formato como un espacio estable de divulgación y apoyo para pacientes, familias y profesionales.

En el plano institucional, acompañaron a la asociación, entre otras autoridades, el secretario territorial de la Xunta en Vigo y también concejal, Fernando G. Abeijón; la concejala de Bienestar Social, Yolanda Aguiar; y el portavoz municipal del BNG, Xabier P. Iglesias.

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La jornada sirvió también para recordar el peso de la enfermedad. En España hay más de 50.000 personas diagnosticadas de esclerosis múltiple, de las que unas 4.500 residen en Galicia. Se trata de una dolencia crónica, autoinmune y neurodegenerativa del sistema nervioso central, con una prevalencia especialmente elevada en la comunidad gallega.