El Puerto de Vigo suma nuevos inquilinos marinos: localizan tres caballitos de mar en Portocultura

El Puerto de Vigo ha registrado nuevos indicios de vida marina en el entorno de Portocultura. Investigadores del Instituto de Investigacións Mariñas-CSIC localizaron este viernes varios ejemplares de caballito de mar durante una nueva inmersión realizada en las aguas de Villa Nautilus, el espacio que se está consolidando como refugio para esta especie en el entorno portuario.

Los investigadores encontraron dos hembras de caballito de mar, aunque durante la inmersión llegaron a observar tres ejemplares en total. El hallazgo refuerza el interés científico y ambiental de esta zona, en la que se están detectando nuevas presencias vinculadas a la biodiversidad marina.

La aparición de estos ejemplares se suma al avistamiento, hace unos días, de una cría de caballito de mar por parte del equipo de 13 Grados, lo que apunta a que Villa Nautilus podría estar convirtiéndose en un enclave favorable para la especie.

Cría de caballito avistada hace unos días. / 13 Grados

Desde el Puerto de Vigo destacan la colaboración de los equipos científicos que participan en el seguimiento de la vida marina en estas aguas y agradecen especialmente el trabajo de Rubén Chamorro, responsable del servicio de acuarios del Instituto de Investigacións Mariñas-CSIC, autor de la imagen facilitada tras la inmersión.

Proyecto HIPPO-REF

El proyecto HIPPO-REF es una iniciativa pionera de la Autoridad Portuaria de Vigo y el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC) para instalar arrecifes artificiales biodegradables y biomiméticos en la costa de Vigo. Su objetivo principal es crear microhábitats seguros para los caballitos de mar.

Los primeros inquilinos de los nuevos refugios submarinos instalados en el Puerto de Vigo para favorecer la presencia de caballitos de mar llegaron hace dos meses. Una pareja de Hippocampus guttulatus fue localizada a mediados de abril utilizando estas estructuras como punto de anclaje y refugio.

Instituto de Investigacións Mariñas-CSIC / Puerto de Vigo

Estos hallazgos son resultado de este proyecto piloto HIPPO-REF en el que se observa a los ejemplares perfectamente adaptados a estos microhábitats, diseñados específicamente para ofrecer protección frente a las corrientes y facilitar su asentamiento.