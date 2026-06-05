Dos policías heridos tras chocar con un coche al que perseguían en Candeán
Las patrullas perseguían al vehículo, de alta gama, cuando se produjo la embestida
Dos agentes de la Policía Local resultaron heridos leves tras chocar con un vehículo que se había dado a la fuga en Candeán.
Los hechos ocurrieron a media mañana de hoy, cuando tras un control rutinario, los policías municipales advirtieron al infractor. Pese a solicitar que se detuviera, el piloto, que conducía un vehículo de alta gama, se dio a la fuga iniciándose una persecución por la Subida a la Madroa, en la parroquia viguesa de Cadeán.
En esta actuación participaron varios coches de la Policía Local, llegando a acorralar al conductor infractor. Fue entonces cuando en lugar de abandonar el vehículo embistió frontalmente a una de estas patrullas, resultando los dos agentes heridos leve, según precisaron fuentes municipales.
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