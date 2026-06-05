Piden prisión para dos jóvenes que pegaron a una persona sin hogar en Vigo

La «humillación» que dos jóvenes, acompañado por un grupo de menores, le provocaron a una persona sin hogar que se encontraba durmiendo en unas galerías de la calle Urzáiz podría acabar en prisión. La Fiscalía de Vigo ha solicitado una pena de un año de cárcel y multa de 360 euros para cada uno de los acusados por delitos de lesiones de la dignidad por motivos discriminatorios, un delito de odio, en concurso con un delito contra la integridad moral.

Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2025 y serán juzgados la próxima semana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Vigo. Según se desprende del escrito de acusación, los dos jóvenes, en compañía de varios menores a los que no afecta este procedimiento, empezaron a mofarse de un sintecho que se encontraba resguardado en el soportal de unas galerías. Así, con la intención de «humillarlo» y «degradarlo», le tiraron monedas con fuerza y empezaron a grabarle verbalizando que en esa zona «solo había yonquis».

Cuando la víctima se despertó, les hizo frente y los dos jóvenes huyeron, no sin antes darle dos «puñadas» o puñetazos en la cabeza. Los hechos, cuenta la Fiscalía, supusieron «una grave humillación» y «menoscabo de su autoestima».

Noticias relacionadas

En el caso del delito de odio, el Ministerio Público pide aplicarle, el caso de condena, la agravante de aporofobia y la inhabilitación por cuatro años para profesiones educativas y docentes. Solicita también indemnizar a la víctima en 2.000 euros.