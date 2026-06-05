Huida por vías urbanas y AP-9
A más de 120 km/h en pleno Vigo: una persecución acaba con un coche empotrado contra una farola
Un joven fue detenido tras escaparse a gran velocidad por vías urbanas y por la AP-9 después de que agentes de la Policía Local le dieran el alto en la Rúa Isaac Peral
Vigo vivió la pasada madrugada una persecución digna de película. Un joven fue arrestado tras circular a 120 km/h por varias vías urbanas para escaparse de la policía. Los agentes observaron al conductor en la Rúa Areal y, tras varios kilómetros siguiéndolo, el infractor acabó empotrado contra una farola en la rotonda que conecta la avenida Tranvía con la AP-9. Este episodio se suma al de la mañana de este mismo viernes, en el que dos policías acabaron heridos tras chocar en Candeán con un coche al que trataban de alcanzar.
Los hechos ocurrieron sobre las 4.20 horas de este viernes. Agentes de la Policía Local de Vigo se encontraban realizando un control de documentación en la Rúa Isaac Peral cuando percibieron que un vehículo se aproximaba desde Areal a gran velocidad. En ese momento, los uniformados le dieron el alto, pero el hombre, de 32 años, lejos de frenar, aceleró llegando a adentrarse en el carril contrario para tomar la AP-9, según informa el propio cuerpo municipal a través de una nota de prensa.
De inmediato, los policías emprendieron la persecución a través de la autopista en dirección a Pontevedra y más tarde por diversas zonas urbanas, en las que el infractor superó los 120 km/h. En su huida, atravesó además cruces peligrosos a toda velocidad y se encontró incluso con otros conductores, que tuvieron que apartarse para no colisionar. Para más inri, una patrulla se plantó en el medio de la avenida de A Ponte, pero el coche continuó la marcha obligando a los agentes a retirarse a un lado para evitar ser atropellados.
Finalmente, el seguimiento terminó en la rotonda que conecta la salida de la autopista AP-9 con la avenida Tranvía. Agentes de la Local y de la Policía Nacional establecieron un bloqueo, punto en el que el varón giró de forma brusca para zafarse, pero se encontró a otra patrulla, perdió el control de su turismo y acabó empotrado contra una farola.
El varón acabó arrestado por un supuesto delito contra la seguridad vial y de desobediencia grave.
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