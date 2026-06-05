El obispo de Tui-Vigo recibe el Cuponazo de la ONCE dedicado a la visita del papa León XIV

El obispo de Tui-Vigo, monseñor Antonio Valín, recibió este viernes en las oficinas de la Curia diocesana una réplica del Cuponazo de la ONCE dedicado a la visita del papa León XIV a España, una iniciativa que llevará la imagen del pontífice y el lema «Alzad la mirada» a millones de hogares de todo el país. El cupón protagonizará el sorteo del próximo 12 de junio y contará con una tirada de 13,5 millones de ejemplares.

La entrega de la réplica corrió a cargo del director de la ONCE en Vigo, Roberto Gaspar Conde, que quiso subrayar el alcance territorial de la iniciativa gracias a la red de distribución de la organización. Según destacó, el cupón llegará a todos los rincones de España a través del trabajo diario de los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la ONCE.

Gaspar Conde vinculó además esta edición especial con el mensaje social que quiere transmitir la organización. «Es un cupón que se suma al viaje del papa y anima también a alzar la mirada a la inclusión, a romper barreras, a construir sociedades mejores, a ponerse en el lugar de los demás y a la solidaridad», afirmó.

El diseño del cupón incorpora tanto el logotipo de la Conferencia Episcopal Española como el creado específicamente para el viaje apostólico del pontífice, obra de la diseñadora gráfica María del Mar Chapa. La imagen representa un círculo abierto en movimiento, formado por figuras humanas enlazadas que se proyectan hacia arriba, en coherencia con el lema elegido para la visita.

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La entrega del Cuponazo en Vigo suma así a la diócesis tudense a uno de los gestos simbólicos con los que la ONCE acompañará la visita del papa León XIV a España, vinculando el acontecimiento religioso con un mensaje de inclusión, solidaridad y compromiso social.