El «Liberty of the Seas» culmina tres días frenéticos en el puerto de Vigo con 20.000 cruceristas

Segunda visita de la temporada al puerto de Vigo del megacrucero estadounidense Liberty of the Seas, que arribó este viernes conduciendo una expedición de 3.827 pasajeros británicos y 1.546 tripulantes (según información de la Autoridad Portuaria), que apuran las últimas singladuras de su travesía a la costa ibérica de una semana de duración en la que además de Vigo también pasaron por Bilbao y Lisboa.

El Liberty, al que le quedan otras diez escalas en Vigo antes de que finalice 2026, puso la guinda a tres días de intenso movimiento de pasajeros en la estación marítima por la que pasaron 20.000 cruceristas y 6.000 tripulantes. El próximo miércoles regresan los buques de turismo al puerto de Vigo con la escala del británico Ambience.