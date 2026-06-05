Investigado en Pontevedra por una estafa 'online': se llevó 2.000 euros por una mesa de mezclas inexistente

La Guardia Civil investiga a un vecino de la provincia de Pontevedra como presunto autor de un delito de estafa en la venta a través de Internet de una mesa de mezclas que nunca fue recibida por el comprador.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación comenzó después de que un vecino de la provincia de Valencia interpusiese una denuncia mediante la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

La víctima localizó, en una aplicación de compraventa de artículos de segunda mano, una mesa de mezclas y se puso en contacto con el supuesto vendedor, quien afirmó trabajar para una empresa especializada en productos electrónicos.

En un primer momento, contactaron por el chat de la propia plataforma y, posteriormente, el vendedor, alegando mayor comodidad, desvió las comunicaciones a una aplicación de mensajería instantánea.

Esto no hizo sospechar a la víctima que durante varios días habló con el vendedor, el cual aportó información técnica detallada sobre el producto.

Asimismo, le trasladó al comprador que tenía otra persona interesada en el mismo producto y afirmó que su padre estaba hospitalizado, con el objetivo de justificar que disponía de poco tiempo para cerrar la venta.

En este sentido, le indicó a la víctima que debía pagar mediante transferencia instantánea si quería adquirir el equipo, advirtiendo de que, en caso contrario, lo vendería a la otra persona interesada.

El comprador realizó dos transferencias bancarias, con un importe total de 2.000 euros. Tras ello, recibió un supuesto mensaje de confirmación de compra, que aparentaba proceder de la empresa para la que decía trabajar el anunciante, y otro correo, enviado desde un dominio farudulento, que simulaba a la empresa de paquetería.

Con todo, tras varios días sin recibir el producto, el denunciante intentó contactar con el vendedor y comprobó que todas las vías de comunicación habían desaparecido.

A raíz de ahí, el hombre formalizó la denuncia y el Equipo @ de la CiberComandancia de la Guardia Civil inició la investigación.

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