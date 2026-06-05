Los IES Ricardo Mella, ROU y Politécnico de Vigo estrenan seis nuevos ciclos de FP para el próximo curso

Una veintena de familias profesionales, o dicho de otra manera, 23 oficios ya podrán ser estudiados en Vigo. La Consellería de Educación ha actualizado la oferta de Formación Profesional para el próximo curso en el municipio destacando la puesta en marcha de cinco nuevos ciclos, tres de la modalidad de FP Acelerada (entre 4 y 6 meses de duración), un máster y un título de FP Básica.

Los IES Ricardo Mella, IES Politécnico y, por primera vez, el IES República Oriental de Uruguay acogen esta nueva oferta. El centro público ubicado en la carretera de Madrid pasará a impartir ciclos de FP Acecelera de Montaje y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones, redes locales de datos y sistemas de telefonía (22 plazas), Montaje y mantenimiento de instalaciones de megafonía, sonorización de locales y circuito cerrado de televisión (22 plazas), el ciclo Dual Intensiva de Técnico superior en Mantenimiento electrónico, y el máster de Administración y finanzas especializado en seguros.

El instituto de Torrecedeira contará con el nuevo ciclo también en su modalidad acelerada de Implantación y control de proyectos y obras de edificación (44 plazas) mientras que el IES ROU se estrena en la Formación Profesional con el ciclo básico de Electricidad y electrónica.

Este último está incluido en el proyecto experimental (es el segundo año que el gobierno gallego lo pone en marcha) de aulas nómadas; un modelo formativo con aulas móviles configuradas para permanecer en un centro durante una o dos promociones o bien cubrir necesidades puntuales de los centros. «Nos lo han confirmado hace tan solo unos días y todavía no tenemos definido el espacio ni por cuánto tiempo contaremos con él, pero sí aportará una formación a alumnado del mismo nivel educativo que tenemos nosotros», cuenta Óscar Pedrido, director del centro que se estrena en la FP en Vigo.

María Miranda es su homóloga en el IES Ricardo Mella. Este instituto sí cuenta ya con una dilatada trayectoria en Formación Profesional, si bien en los últimos dos años se ha reforzado de forma notable. Primero con la oferta modular del Grado Medio de Emergencias Sanitarias y el Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia, especialidades que hasta ahora solo se impartían en centros privados. «Tenemos una demanda muy alta en la rama sanitaria, sin duda es la que cuenta con mayor lista de espera», cuenta Miranda.

Sobre los nuevos ciclos que impartirán en el curso 2026/2027, la directora explica que obedecen a «la demanda del sector productivo» en la ciudad, dando así respuesta a la necesidad de determinados perfiles o profesionales por parte de las empresas.

Otro de los objetivos fijados con la nueva oferta de FP consiste en adaptarla también a las particularidades del estudiantado. Buena parte de estos alumno ya están trabajando pero buscan «recualificarse», tal y como explicó ayer el conselleiro Román Rodríguez, a través de estas enseñanzas. Por ello, de las 7.410 plazas que se ofertan en el municipio vigués, tanto en centros concertados como públicos, más de 1.200 son a distancia o semipresenciales, un 17% del total.

Rodríguez dio cuenta de estas cifras durante la firma esta mañana de un convenio con el director técnico de Sparc Foundry, empresa líder europea en fotónica, que participará del ciclo superior dual de Mantenimiento electrónico en el IES Ricardo Mella, uno de estos nuevos ciclos en Vigo.