La Feria del Coche de Ocasión arranca en Vigo con ventas cerradas en su primera jornada
El certamen reúne hasta el domingo en el Ifevi más de mil vehículos, con precios desde 4.700 euros, y una oferta que abarca todos los segmentos y motorizaciones
La primera edición de la Feria del Coche de Ocasión de Vigo abrió este viernes sus puertas en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) con una notable afluencia de público desde primera hora. El recinto comenzó a recibir visitantes a las 11.00 horas, en una jornada en la que, según la organización, ya se cerraron varias operaciones de venta entre expositores y compradores.
El evento ocupa más de 20.000 metros cuadrados del Ifevi y permanecerá abierto hasta este domingo, día 7 de junio, en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas. La feria reúne una oferta de más de mil vehículos de ocasión, con precios que oscilan entre los 4.700 y los 170.000 euros, cubriendo distintos segmentos del mercado y diferentes tipos de motorización.
La cita concentra por primera vez en Vigo, en un mismo espacio, a concesionarios oficiales y empresas especializadas en la compraventa de vehículos usados. Esta fórmula permite a los visitantes comparar condiciones, garantías, precios y promociones de distintos operadores durante los tres días de celebración del certamen.
Los expositores han preparado descuentos específicos para la feria, una estrategia con la que buscan incentivar las operaciones en un momento de especial dinamismo para el mercado de ocasión. Según los últimos datos de Ganvam y Faconauto facilitados por la organización, Galicia registró 56.946 operaciones de vehículos usados entre enero y mayo de 2026, de las que 48.304 correspondieron a turismos.
Veinte mil operaciones
La provincia de Pontevedra acumula en lo que va de año 20.071 operaciones de ocasión, lo que la sitúa como la segunda provincia gallega por volumen de ventas en este mercado. A nivel nacional, el vehículo usado suma cerca de 899.000 unidades vendidas en los cinco primeros meses del año, con una ratio de 1,7 coches de segunda mano por cada coche nuevo.
Uno de los segmentos que presenta mayor crecimiento es el de los vehículos electrificados de ocasión. De acuerdo con los datos aportados por la organización, los eléctricos usados crecieron un 37,5% en mayo, mientras que los híbridos enchufables aumentaron un 50,3% en el mismo periodo. Esta tendencia también se refleja en la oferta disponible durante el fin de semana en el Ifevi.
La entrada general cuesta 3 euros y puede adquirirse a través de la web de Eventos Motor o en la taquilla del recinto durante la celebración de la feria. Los menores de hasta 12 años tienen entrada gratuita y está permitido el acceso con mascotas.
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