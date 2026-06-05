El diseño «rotundo y minimalista» de un profesor universitario de Taiwán se alza con el oro de la Bienal de Cartelismo Terras Gauda

Por «su composición rotunda, minimalista y la gran capacidad para captar la atención». El jurado de la Bienal Interna Internacional de Cartelismo Terras Gauda – Concurso Francisco Mantecón ha coincidido por unanimidad en que el mejor de los más de dos mil trabajos de esta edición es el de Hung-Chang Lin, profesor de Diseño de Comunicación Visual en la Jinwen University of Science and Technology (Taipei).

Obra de Lin Hung Chang, galardonada con el primer premio. / FdV

Con solo dos colores, los más básicos, el negro y el blanco, el autor crea la ilusión de un libro, con las etiquetas de dos botellas arrimadas. Este docente universitario es también miembro de la Junta Directiva de la Asociación Taiwanesa de Diseño Gráfico (TGDA) y artista gráfico de referencia en su país con prestigiosos premios internacionales.

El primer accésit, que entrega la Autoridad Portuaria de Vigo fue para el búlgaro Hristo Hristov, que repite en el podium de la bienal, porque ya había sido finalista en una edición anterior. El diseñador juega con trazos gruesos simples, en un azul de ultramar, con los que crea una cara con las siluetas de dos copas y dos peces.

Primer accésit, de Hristo Hristov. / FdV

El pontevedrés Antonio Fernández fue el representante gallego de esta entrega de premios. Se hizo con el segundo accésit con un diseño en el que, ha modo de collage, una botella configurada con la superposición de siluetas negras, azules y verdes, sostiene un pescado recortado en el papel de especificaciones de un vino de la bodega de Terras Gauda.

2º accésit, de Antonio Fernandez. / FdV

El argentino Marcos Farina recibió la mención especial. En total, se repartieron entre ellos 16.000 € en premios en esta velada a la que acudieron más de 450 representantes del mundo empresarial, cultural e institucional.

Mencion especial, de Marcos Farina. / FdV

63 finalistas

De los 2.120 carteles de 83 países de cinco continentes presentados en esta edición de récord, el jurado logró reducir en un primer momento a 63 el grupo de finalistas. Entre ellos había 22 nacionalidades: Alemania, Argentina, Bulgaria, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Italia, México, Nueva Zelanda, Taiwán, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Serbia, Taiwán y Uruguay.

Estos finalistas, así como los premiados, acceden al concurso de Turismo de Galicia para diseñar la imagen promocional de las dos próximas ediciones de las Xornadas Portas Abertas das Rutas dos Viños de Galicia, que tiene como objetivo potenciar el enoturismo en las cinco denominaciones de origen gallegas.

Desde la organización se muestran muy satisfechos con este 25º aniversario de la cita, que consideran que «ha marcado un punto de inflexión afianzando definitivamente a la Bienal como referente del diseño gráfico contemporáneo mundial» con esta histórica participación. «Un faro de vanguardia para la comunidad creativa internacional que revela el papel crucial del cartelismo como disciplina artística con el lenguaje más universal», subrayan y recuerdan que, a lo largo de este cuarto de siglo, el certamen «ha sido catalizador del arte de talentos emergentes, profesionales con una trayectoria significativa, profesores de universidad y estudios de diseño de renombre, reuniendo en sus diferentes ediciones 23.300 obras de 107 países».

Medio rural

Presidió la entrega de galardones la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, destacó esta cita como «un punto de encontro global» del diseño y la creación contemporánea vinculada al vino y al territorio.

Defendió que es una forma de contarle al mundo la realidad gallega, caracterizada por un medio rural moderno, creativo e innovador y alabó este proyecto «cunha visión que vai moito máis alá do ámbito vitivinícola».

Acudió a la entrega de premios acompañada por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, por el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y por las directoras xerais de Formación Profesional, Eugenia Pérez, y de Xuventude, Lara Meneses.

Intercambio con México y Taiwán

La Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda está atravesando fronteras y, gracias al prestigio adquirido, la Bienal Internacional del Cartel en México, la más relevante del mundo, ha invitado a los representantes gallegos a presentar la cita en su próxima convocatoria, que tendrá lugar en Ciudad de México el próximo mes de octubre.

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También La Taiwan International Student Design Competition, apoyada por el Ministerio de Educación para impulsar jóvenes talentos y promocionar Taiwán para atraer más turismo foráneo, le ha ofrecido un intercambio para compartir conocimientos interdisciplinares, organizar talleres, conferencias y exposiciones itinerantes.