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Los crímenes cayeron en Vigo un 4,1% en el arranque de 2026

El balance del primer trimestre refleja una bajada de los delitos más ligados a la vida cotidiana, con descensos en agresiones sexuales, hurtos y robos de vehículos

Operativo de seguridad de la Policía Nacional ante un partido de riesgo como el disputado en Balaídos entre el Real Club Celta de Vigo y el Real Madrid.

Operativo de seguridad de la Policía Nacional ante un partido de riesgo como el disputado en Balaídos entre el Real Club Celta de Vigo y el Real Madrid. / Pablo Gamarra

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R. V.

Vigo arrancó 2026 con una mejora de sus datos de seguridad, al menos en lo que respecta a la criminalidad más pegada al día a día. El balance de criminalidad del primer trimestre refleja que la ciudad registró entre enero y marzo 2.912 infracciones penales, frente a las 2.946 contabilizadas en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 1,2%. El dato más destacado, sin embargo, está en la llamada criminalidad convencional, que cayó un 4,1%, al pasar de 2.065 a 1.979 hechos conocidos.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, valoró de forma positiva esta evolución y puso el acento en ese recorte de los delitos convencionales por su impacto directo sobre la percepción ciudadana. «Estes datos evidencian a eficacia do traballo desenvolvido polas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado en Vigo, confirmando que a cidade continúa sendo un territorio seguro», señaló. Y añadió: «A baixada dos delitos convencionais é especialmente relevante porque se trata das infraccións que teñen unha incidencia máis directa na vida cotiá da cidadanía».

Entre los indicadores que más mejoran en Vigo figuran las agresiones sexuales con penetración, que bajan un 40%; los delitos contra la libertad sexual, con un descenso del 32,2%; las sustracciones de vehículos, que retroceden un 24,3%; y los hurtos, que caen un 10,1%. Son precisamente estos apartados los que permiten al Gobierno defender una lectura favorable del balance trimestral en la ciudad.

El contrapunto llega de la mano de la ciberdelincuencia, cuyo aumento se vincula sobre todo al crecimiento de las estafas informáticas, una tendencia que, según explicó Losada, no es exclusiva de Vigo, sino que se repite en el conjunto del Estado al calor del uso cada vez más intensivo de las tecnologías digitales. De ahí que el subdelegado insistiese en la necesidad de reforzar las campañas de prevención y concienciación frente a este tipo de delitos.

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Losada quiso además situar el dato vigués en un contexto más amplio. «Vigo non só mellora os seus datos de seguridade, senón que o fai a un ritmo superior ao da media galega e en sentido contrario ao que acontece no conxunto do Estado no caso da criminalidade convencional», subrayó. En esa comparación territorial, recordó también que Galicia se mantiene como la segunda comunidad autónoma con menor tasa de criminalidad del Estado, con 35,2 infracciones penales por cada mil habitantes, y destacó la contribución de la provincia de Pontevedra a ese posicionamiento.

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