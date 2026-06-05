El coro del colegio Cluny de Vigo emociona a Abraham Mateo con su versión de 'Lánzalo': «Se me metió algo en el ojo»
Las niñas del centro escolar grabaron una versión coral del tema solidario del artista gaditano y lograron que el propio cantante reaccionase al vídeo en redes
Una canción, muchas voces y un objetivo que parecía casi un sueño: que Abraham Mateo llegase a escuchar su versión. El Coro Cluny Vigo, formado por alumnas del Colegio Cluny de la ciudad, ha conseguido convertir en una pequeña ola de ilusión su interpretación de «Lánzalo», uno de los temas más emotivos del artista gaditano.
La iniciativa nació con la ilusión de compartir un mensaje «potente, inspirador y lleno de fuerza», tal y como explican desde el propio coro. Las niñas hicieron suya la canción y la grabaron con un propósito claro: llevar ese mensaje todavía más lejos y lograr que llegase hasta su autor.
El vídeo completo, publicado en YouTube bajo el título «Lánzalo de Abraham Mateo - Coro Cluny Vigo», fue grabado en el Conservatorio Profesional de Música de Torroso, en Mos, y en pocos días comenzó a circular entre familias, amigos y usuarios de redes sociales. Desde el coro animaron a compartir la publicación, mencionar a Abraham Mateo y sumarse al reto para dar visibilidad al trabajo de las niñas.
Y la respuesta llegó: «Se me ha metido algo en el ojo». Esa fue la reacción de Abraham Mateo al vídeo subido por el centro escolar en su perfil de Instagram, un comentario que ha provocado una enorme alegría entre las integrantes del coro y la comunidad educativa. «Hemos preparado una versión de Lánzalo y hemos tenido la enorme sorpresa de que Abraham Mateo ya ha comentado el vídeo», explican desde el Coro Cluny Vigo.
La emoción es doble porque «Lánzalo» no es una canción cualquiera. El tema, publicado por Abraham Mateo con un marcado mensaje solidario, habla de esperanza, compromiso y de la posibilidad de construir un mundo mejor a través de pequeños gestos. Precisamente ese espíritu es el que las niñas del coro han querido transmitir con su versión.
«Nos haría muchísima ilusión que pudierais verlo y, si os gusta, compartirlo para dar visibilidad al trabajo de las niñas», añaden desde el grupo, agradecidas por la acogida que está teniendo la iniciativa.
El reto sigue abierto. El Coro Cluny Vigo quiere que su interpretación siga viajando, como el mensaje de la propia canción, y que cada visualización, comentario y compartido ayude a que esta versión hecha desde Vigo llegue todavía más lejos.
Abraham Mateo en Vigo
Por cierto que el artista al que versionaron las estudiantes de este centro escolar es uno de los integrantes del cartel de conciertos previstos este próximo verano en el auditorio de Castrelos, en el marco de las fiestas de Vigo. Será el próximo 7 de agosto cuando el gaditano actúe en la urbe olívica: «Es uno de los mejores artistas de pop urbano del momento. Cuenta con 5,4 millones de oyentes mensuales y supera el billón de visualizaciones en YouTube», señalaba Caballero en el post de Instagram con el que ha anunciadaba la actuación a comienzos del mes de mayo.
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