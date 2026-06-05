El Concello de Vigo fija los precios de las entradas de los conciertos en Castrelos: se manejan tres escenarios distintos

El Concello de Vigo da un nuevo paso para la celebración de los conciertos y actuaciones en Castrelos para el próximo verano, que se prolongarán entre el 2 de julio y el 16 de agosto con 15 fechas confirmadas. La junta de gobierno local aprobó este viernes un acuerdo para fijar los precios de las entradas que permitirán situarse al pie del escenario, manteniéndose en todo momento la gratuidad para los que ocupen las gradas del recinto. Según consta en el expediente, se han establecido tres categorías de espectáculos, con la mitad de ellos pudiéndose disfrutar en cualquier punto sin ningún coste directo para el bolsillo.

El precio más alto se ha fijado en 15 euros, que será válido para los conciertos de Deep Purple (2 de julio), Chayanne (30 de julio), The Corrs (11 de agosto) y Viva Suecia (14 de agosto), mientras que el coste será de 10 euros para las citas protagonizadas por Molotov (16 de julio), Abraham Mateo (7 de agosto), Iván Ferreiro (15 de agosto) y FNAC Live (16 de agosto). Para todas estas actuaciones se habilitarán 5.000 entradas, según recoge el expediente.

Mientras, en las actuaciones totalmente gratuitas, los tickets que se habilitarán para acceder al foso oscilan entre los 2.200 de las citas de la Coral Casablanca (18 de julio), Ópera Carmen (24 de julio), Noites de Zarzuela (1 de agosto) y Ópera Nabucco (9 de agosto) y los 3.000 de los espectáculos infantiles de El Pollo Pepe (6 de julio), El Traje Nuevo del Emperador (20 de julio) y el Payaso Tallarín (3 de agosto).

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Las entradas se pondrán a la venta llegado el momento de manera anticipada a través de internet y de forma presencial, apunta el Concello.