El Concello de Vigo activa los trámites para desarrollar más de un centenar de viviendas en Lavadores

El Concello de Vigo mueve otra ficha para explotar las posibilidades que otorga desde el pasado verano el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). En este sentido, está previsto que el próximo martes, el Consello de la Gerencia de Urbanismo active la tramitación administrativa para poder desarrollar en Lavadores un ámbito de uso eminentemente residencial, en el que está previsto construir alrededor de 125 viviendas, según destaca el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, recordando que como es norma con el planeamiento vigente, un 30% de los inmuebles deberán contar con algún tipo de protección.

El ámbito de suelo urbano no consolidado se denomina «SUNC 249-Ceboleira» y abarca 10.881 metros cuadrados entre la rúa Ceboleira y la avenida Martínez Garrido que se urbanizarán, reservándose un 10% del suelo para espacios verdes, concretó Caballero. El alcalde, en este sentido, quiso poner en valor el dinamismo urbanístico que ha permitido para Vigo la entrada en vigor del PXOM, «que va a generar un número elevadísimo de viviendas protegidas que, cuando uno suma todos, va a ser el principal motor, muy por delante de lo que hace la Xunta que hasta hace poco era nada, lo que permitirá dar facilidades a la gente joven o con ingresos limitados, eso es el PXOM de Vigo».

Con este ámbito en desarrollo, se confirma la potencialidad de Lavadores para multiplicar el parque residencial de la ciudad olívica, al estar proyectados también en la parroquia dos actuaciones de la Xunta como son las del Ofimático y el ámbito entre Ramón Nieto, Cantabria y Santa Cristina y el del Concello en la parcela donde se encuentra ahora el parque central de maquinaria.