El Chuvi preselecciona a 60 pacientes para cuando se aprueben los nuevos tratamientos frente al alzhéimer

Medio centenar de neurólogos, de forma presencial, y otras tres decenas del otro lado de la pantalla, asisten este fin de semana a la VI Reunión de Demencias —la segunda que se celebra en Vigo— organizada por la Sociedade Galega de Neuroloxía, una cita consolidad como referencia científica que, en esta edición, se centra en los nuevos retos de este ámbito. Y uno de los mayores es, sin duda, el de los nuevos fármacos para tratar el alzhéimer, a la espera de su aprobación en España.

Cuenta el doctor Antonio Pato, tesorero de la sociedad y neurólogo de la Unidad de Demencias del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), que la cita tiene «cada vez más éxito porque ha habido muchos avances en el estudio de las demencias», que en Galicia se estima que padecen 70.000 personas. Ahora se espera «una revolución» en la patología que aglutina el 60% de los casos de demencia, el alzhéimer, por la llegada de los primeros fármacos que retrasan su progresión —los anteriores tenían una eficacia leve o moderada— y lo hacen en alrededor de un 30%.

En Estados Unidos llevan autorizados tres años y, en Alemania y Austria, uno. En España, el Ministerio de Sanidad, las comunidades y las farmacéuticas están negociando la financiación y las indicaciones, entre otras cosas. «Son medicamentos de alto impacto, caros; en Estados Unidos cuestan sobre 30.000 dólares al año por paciente».

Preparando la llegada de nuevos fármacos

En el Chuvi ya tienen pacientes seleccionados para el momento en el que se apruebe. Son alrededor de 60. «De inicio, se estima que puedan ser subsidiarios sobre el 10% de los que hay», señala el doctor Pato y añade que «tiene que tener unas características muy claras»: estar en fase inicial de la enfermedad, que no tenga una proteína que se asocia con efectos secundarios —se necesita un estudio genético— y demostrar con una resonancia cerebral que no has tenido ictus ni hemorragias previas, porque es uno de los riesgos de esta medicación.

Estos pacientes viven con la incertidumbre de si, cuando autoricen los fármacos, seguirán estando en la fase inicial de la enfermedad. Por eso, el Chuvi está preparado para aplicarlos ya al día siguiente de que se dé el permiso.

Son medicamentos intravenososo que se tienen que administrar en el hospital de día. Para que la gente lo entienda, el doctor Pato lo compara con «una quimioterapia para el cerebro, entre comillas». En el alzhéimer se ha visto como la proteína amiloide se deposita en el cerebro; «estos fármacos intentan quitarla».

El Chuvi y su Unidad de Demencias, son pioneros en esta patología en España. Cuentan desde hace algo más de un año con los marcadores en sangre. Disponen también la punción lumbar en los pacientes que sea necesaria y la resonancia.

La cita que ha reunido a los neurólogos gallegos en Vigo aborda también otros retos de las demencias, un ámbito que supone un desafío por el envejecimiento de la población. «La Sociedade Galega de Neuroloxía, que es de las más activas de España, está muy implicada en el estudio de las demencias. En Galicia, con el Sergas, se está poniendo mucho interés y mucho énfasis en que esté todo disponible para todos los pacientes en la equidad», asegura el doctor Pato.