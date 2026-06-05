El Celta arrancará la próxima temporada con más espectadores en las gradas de Balaídos: el Concello de Vigo anuncia una importante novedad en el estadio

Importantes novedades para la planificación de la campaña de abonados que desvelará en las próximas semanas el Celta, que ha recibido una excelente noticia desde el Concello de Vigo en relación con la construcción de la nueva grada de Gol, que «sigue avanzando a un muy buen ritmo», según destacó este viernes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. El regidor aprovechó también para comunicar una importante novedad, un planteamiento que no había tenido lugar durante la ejecución de la grada de Marcador hace cuatro años.

De esta forma, y de manera provisional hasta pasada la Navidad, cuando está previsto que Gol esté ya plenamente operativo y eleve el aforo de Balaídos a los 31.000 espectadores, casi 800 espectadores podrán estrenar el nuevo graderío, ya que el plan de obra ha previsto desde mediados de este mes la instalación de los asientos en las cinco primeras filas de Gol. «Esto significa que dispondremos de 792 asientos que podrán ser utilizados desde el inicio de la próxima temporada, los ponemos a disposición del Celta», detalló Caballero.

Tras la conclusión de la competición el pasado mes de mayo, el club ha procedido ya a retirar la grada supletoria que acompañó al equipo durante los últimos meses y que permitió contar en esa zona con unas 400 butacas, cantidad que a partir de mediados de agosto se duplicará con la decisión del Concello vigués de abrir parcialmente las cinco primeras filas de la nueva grada, «que permitirá a la gente estar muy cerca del campo con una visibilidad extraordinaria», añadió el alcalde vigués.

En paralelo, continúa a pleno rendimiento la ejecución del graderío, que está a punto de alcanzar su altura definitiva, lo que permitirá avanzar con los trabajos de distribución de los interiores y las instalaciones de saneamiento y servicios auxiliares para, una vez pasado el verano, colocar la malla sobre la que se instalará la cubierta celeste que ya está en el resto del estadio.

Noticias relacionadas

A los avances con Gol, ya en clave de la lucha por ser sede del Mundial 2030, hay que sumar el inicio de la obra del traslado de colectores para hacer hueco a la futura ampliación de Tribuna, pasos adelante de los que Caballero dará cuenta este viernes en una reunión telemática convocada por el Consejo Superior de Deportes entre las ciudades candidatas a acoger la cita mundialista. El regidor aprovechará la reunión para hablar de los trabajos en marcha y también para explicar en qué punto está la cooperación con Xunta y Diputación, a las que vuelve a reclamar que comprometan un tercio de la financiación necesaria para reformar Balaídos.