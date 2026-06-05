Acuerdo de cuatro años entre la Universidad de Vigo y la Fundación Ángeles Terrazo para potenciar la cultura

Desarrollo de proyectos culturales, organización y realización de todo tipo de actividades académicas tales como cursos, conferencias, exposiciones, simposios o seminarios dentro de la comunidad universitaria; apoyo a artistas y estudiantes universitarios; intercambio y colaboración en todo tipo de iniciativas culturales y editoriales de interés común; promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, así como la difusión de la creación literaria y artística, junto al impulso de valores culturales. Son las líneas de trabajo recogidas en el convenio marco de colaboración entre la Universidad de Vigo y la Fundación Ángeles Terrazo, un acuerdo que ambas entidades formalizaron ayer aprovechando la inauguración de la exposición «Entre ceniza y mareas», de Clara Fernández Pérez, en el edificio Redeiras.

El propósito de dicho convenio, cuya duración se extenderá durante cuatro años y con posibilidad de prórroga, es poder llevar a cabo conjuntamente actividades y proyectos que resulten de interés para ambas instituciones, promoviendo la cooperación y la colaboración para el desarrollo, defensa y difusión de la cultura en la ciudad olívica y también con impacto en el resto de la comunidad gallega. Para ello, dicho acuerdo será el instrumento que regule las relaciones entre ambas entidades mediante la eventual suscripción de convenios específicos y está prevista la constitución de una comisión mixta, que contará con la designación de representantes por parte de los órganos rectores de ambas partes en régimen de paridad.

En la jornada de ayer, el que en la actualidad es rector en funciones de la UVigo, Manuel Reigosa, manifestó la importancia del convenio con la Fundación Ángeles Terrazo, afirmando que hace casi una década que no se firma una iniciativa de estas características y aseguró que era muy especial celebrar el acto oficial en el edificio Redeiras, «lugar de acollida para que este tipo de actos poidan agromar. Estamos enormemente satisfeitos de asinar este convenio, que vai ser positivo para todos, e de celebrar xa a primeira exposición», apuntó Reigosa. Por su parte, la presidenta de la fundación cultural, Ángeles Terrazo, se mostró muy ilusionada con el inicio de la colaboración e hizo hincapié en que uno de los principales cometidos de la entidad que lleva su nombre es prestar apoyo a jóvenes talentos de la comunidad gallega vinculados al mundo del arte y de la cultura.

«Entre ceniza y mareas»

Fue este el caso de Clara Fernández Pérez, quien ayer tuvo la oportunidad de celebrar la primeira exposición de su trayectoria siendo todavía estudiante de Ilustración. Tras la rúbrica del convenio y anunciar Ángeles Terrazo que la artista con la que las instituciones estrenaron su colaboración conjunta será quien ilustre la portada de la obra ganadora del Premio de Novela Ángeles Terrazo, Clara Fernández se dirigió al público asistente para explicar las obras que forman parte de la muestra «Entre ceniza y mareas» y que es posible visitar en el tercer piso del edificio Redeiras. La artista señaló que «a arte chegou á miña vida hai seis anos, nunha etapa moi complicada para min, pero ensinoume que os soños poden cumprirse. A miña avoa foi o motivo principal polo que eu empecei a pintar e o meu avó foi quen me ensinou que non fan falta as palabras para expresar emocións e dicilo todo».

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A continuación, Clara Fernández llevó a cabo un recorrido guiado por todas las obras de la muestra que reflejan su evolución: desde las primeras en las que ejecuta una reinterpretación de autores clásicos a ilustraciones científicas y una serie de retratos.