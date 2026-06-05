Abogados jóvenes y veteranos de Vigo coinciden: «El turno de oficio no está bien pagado»

Mercedes Padilla Lorenzo cumplirá el próximo 2027 cuatro décadas de trayectoria profesional como abogada en Vigo. Empezó a ejercer en 1987 y ese mismo año ya se inscribió en el turno de oficio, ya que entonces no existía el requisito de tres años de ejercicio efectivo que se exige ahora. A día de hoy continúa su labor en el ámbito de la justicia gratuita. «Me gusta, me mantiene activa y considero además que hacemos una importante función social», afirma. Como ella, son muchos los letrados y letradas veteranos/as que permanecen en el turno de oficio animados/as sobre todo por el servicio «esencial» que prestan asumiendo la representación de ciudadanos que carecen de recursos económicos. Esta motivación también la comparten los profesionales que se inician ahora en la profesión. Como Bruno Álvarez Antunes, colegiado desde 2021 y que suma algo más de un año como abogado de oficio. «El turno abre puertas, es útil y es un servicio esencial y básico para las personas que no pueden costearse un letrado particular», opina. El problema, dicen, es la escasa remuneración económica que reciben. En eso también coinciden tanto los que llevan mucho como los que llevan poco en la abogacía: «Ni estamos bien pagados ni se nos remunera por todas las actuaciones que debemos hacer en un procedimiento judicial».

Mercedes Padilla está en varias listas. En la de asistencia a presos y detenidos, en la penal, en la de víctimas y en la de acusados de violencia de género y, ya en el ámbito civil, en la de familia. El desencanto por unos baremos que consideran totalmente desactualizados y que no cubren ni de lejos ni los costes reales de los procedimientos ni el tiempo invertido es la principal causa de que en los últimos cinco años Vigo haya perdido un centenar de abogados de oficio: en 2021 había 626 letrados inscritos en el turno, un 17% más de los 521 de ahora. Padilla coincide con las reivindicaciones, pero en su caso no se ha planteado dejar de trabajar en la justicia gratuita. Confiesa que, pese a todo, sigue «ilusionada» con la profesión como si solo llevara unos días en ella.

El mayor problema que tenemos es que hay muchas actuaciones que no se pagan Mercedes Padilla Lorenzo — Abogada con 39 años de ejercicio profesional

Junto a las exiguas remuneraciones, esta abogada concreta que el «mayor problema» es que hay «muchos conceptos» que no se pagan. Pone como ejemplo, aunque hay muchos más, la fase de instrucción de un procedimiento judicial penal, que dependiendo del tipo y la gravedad del delito puede alargarse en el tiempo y suponer una carga de trabajo importante.

«Por ejemplo, los recursos de reforma no se pagan. Y solo se nos abona uno de apelación por causa. Si yo apelo un auto de prisión provisional, ya no se me van a remunerar los siguientes recursos de la misma clase que presente en el caso, que pueden ser varios. Ni siquiera, si es necesario, el que formule contra la sentencia una vez celebrado el juicio, con el trabajo que ese tipo de escrito conlleva», puntualiza.

Tres años de ejercicio efectivo

En el turno de oficio de Vigo también está Bruno Álvarez. Se inscribió a principios de 2025 una vez cumplió el requisito de los tres años de labor profesional que se exige, entre otros, para ejercer en este ámbito. Perteneciente a la junta coordinadora de Avogacía Nova Viguesa presidida por Lucía Diéguez García, una de las cuestiones por las que luchará esta agrupación, afirma este abogado de 29 años, es por reducir esos tres años a uno solo.

La principal motivación que le llevó a unirse al turno es la de «ayudar a las personas sin recursos que no pueden contratar a un abogado de pago». A nivel profesional, además, ser abogado de oficio le permite, enumera, ganar experiencia, conocer a compañeros de profesión y, en el ámbito concreto de las guardias de asistencia a detenidos, intensificar el contacto con la comisaría de la Policía Nacional o los cuarteles de la Guardia Civil. «Me gusta mucho esta labor», confiesa el letrado, que, además de en la penal, está en las listas de civil, laboral y de contencioso-administrativo.

El turno abre puertas y es útil. Todo es positivo menos la remuneración que recibimos Bruno Álvarez Antunes — Abogado con 4 años de ejercicio profesional

«Todo es positivo en el turno de oficio menos la remuneración que recibimos», reflexiona. Consciente de que a ningún abogado este trabajo le va a «resolver la vida» económicamente hablando, al tratarse de una «ayuda extra» que se añade a los ingresos de su labor a nivel particular, considera sin embargo que los baremos actuales son demasiado bajos. De hecho, afirma, ha participado en algunas de las concentraciones de protesta que hubo en Vigo en los últimos años, si bien no se plantea dejar la justicia gratuita.

«Hay compañeros que proponen como medida de presión un abandono en bloque de quienes ejercemos en el turno, para forzar a los políticos a tomar decisiones, pero eso chocaría frontalmente con el motivo por el que entré: el de defender los intereses de las personas más desvalidas de la sociedad. Si todos nos vamos de golpe, esos ciudadanos se van a ver desprotegidos. No contemplo esa opción, pero sí que debemos protestar para que nos mejoren las condiciones. Tenemos un papel fundamental en la sociedad y no se nos está reconociendo», afirma.

Obligatorio si no se llega al mínimo

Entrar en el turno es voluntario, pero, recuerda este letrado, no lo sería si no se llegase a un número mínimo de abogados. «Teniendo en cuenta esto, es llamativo que somos la única profesión a la que se nos obliga a prestar nuestro servicio para la administración a un precio fijado por ésta», concluye.