Los 8.000 pacientes fugados de Povisa llegan a un complejo con listas de espera al límite por las huelgas y a las puertas del descanso estival

Desde que el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) puso a rodar a su nuevo buque insignia, el Álvaro Cunqueiro, y recuperó la confianza de la ciudadanía, ha sido constante el trasvase de usuarios desde el centro privado en el que el Servicio Galego de Saúde tiene subcontratada la atención a una parte de la población del área sanitaria. En menos de diez años, se han cambiado más de 37.000 personas, incrementando en casi un 9% la carga de usuarios de los hospitales públicos.

Al principio fue progresivo, pero la última remesa llegó en avalancha. Ocho mil usuarios más de golpe; en un solo mes. Llega en un momento muy delicado, para poner la «guinda» a unas listas de espera muy tensionadas, tal y como coinciden las fuentes consultadas. El primer semestre del año estuvo marcado por una semana al mes de huelga médica, además de algunas puntuales de otras categorías. Vigo es el área que más secunda estas protestas y el impacto en la actividad ha sido grande, también con las horas extra de tarde suspendidas.

Llega, además, a las puertas del verano, en el que se reduce de forma notable la actividad por las vacaciones de los profesionales, tal y como se refleja con el cierre previsto de hasta 180 camas. Y para septiembre, cuando las consultas y los quirófanos deberían recobrar fuelle, el Sindicato de Médicos de Galicia anuncia una huelga indefinida, «si no hay una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno».

Usuarios demandantes

Para complicar más la situación, de los más de 7.800 usuarios que se han trasladado al Chuvi la gran mayoría tenían citas pendientes en Ribera Povisa. El Área Sanitaria Vigo lleva semanas buscando hueco a todas estas consultas, revisiones, pruebas o cirugías que ahora debe asumir.

Desde hace algún tiempo, el área cuenta con un grupo de trabajo con personal de admisión, de conciertos con centros privados y de otros departamentos, para recolocar toda esta actividad de usuarios procedentes de Ribera Povisa. Ordena el flujo de usuarios en función de los servicios en los que necesitan atención y toma decisiones según las necesidades que vayan detectando: refuerzos de personal y, posteriormente, redistribución de espacios si es necesario.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una visita reciente al Cunqueiro, garantizó que su departamento estaba trabajando «en muchos aspectos en relación a este tema» para planificar respuestas ante el previsible aumento de carga para el Chuvi, pero emplazó a analizarlas tras tener las cifras definitivos de cambio de hospital. «En cuanto tengamos ese dato, ya hablaremos de si el Hospital Público Álvaro Cunqueiro puede o no puede asumir esa asistencia y, en el caso de que no pueda asumirla, lo que vamos a hacer para asumirla», contestó.

Sin embargo, este viernes, la Consellería de Sanidade no reveló ninguna acción nueva. Sostiene que desde la firma del último contrato con Povisa, en 2025, «adoptáronse unha serie de medidas destinadas a absorber a demanda que se puidera xerar como consecuencia da asunción de determinadas actividades que se viñan prestando» el centro concertado y que pasaron al Chuvi.

Se refiere, por ejemplo, a Maxilofacial. Y no tiene que ver con los cambios voluntarios de miles de pacientes, sino con que el Sergas decidió no depender más de Povisa como centro de referencia para este servicio y crear en el Chuvi un servicio que le faltaba. Destaca que contrató dos cirujanos maxilofaciales y que ha adjudicado la obra de una unidad que se puso en marcha en 2024, antes del nuevo contrato.

También se refiere a la creación de una unidad de quemados, un dispositivo del que también carecía el Sergas en todo el sur de Galicia. Sigue derivando casos a Povisa porque aún no se ejecutaron las obras pese a estar anunciadas desde hace tiempo.

Alude a la incorporación de dos neurocirujanos y es que le retiró a Povisa ese servicio y el Chuvi tuvo que asumir de golpe a 113.000 usuarios más en este servicio.

Continúa con la incorporación de un cardiólogo y un fisioterapeuta para rehabilitación cardíaca y destaca que se creó una nueva unidad. Esta ampliación es una obra que ya anunció Alberto Núñez Feijóo en 2021, cuando era presidente de la Xunta.

Completa el listado de refuerzos de recursos humanos con un hematólogo, un oncólogo; un farmacéutico y un neurólogo para la unidad de ictus. Anuncia que está ampliando esta última y que «estará funcionando nos próximos meses».

En cuanto a las mejoras de infraestructura, resalta que «se redimensionaron as unidades de hospitalización». Fue el verano pasado, en que se reorganizaron las camas entre servicios para ajustarse a las necesidades reales. Fuentes hospitalarias avanzan una nueva reordenación próximamente.

Presume de nuevo hospital de día de procesos médicos, que se prometió para el año pasado, pero que aún no está funcionando, y de «nova sala de espera humanizada» de Oncología.

Incluso, incluye en las medidas para absorber los pacientes procedentes de Povisa «a licitación da nova área de reprodución humana asistida» en el Meixoeiro, un servicio que el centro concertado no presta. Es una obra y un traslado prometidos desde hace años y crucial para poder desarrollar el nuevo plan gallego en esta materia que, entre otras cuestiones, recoge el inicio de la congelación de ovocitos de mujeres sanas este año. Aún no está ni adjudicada la redacción del proyecto de obra.

¿Cómo lo ven los profesionales?

Responsables de distintos servicios reprochan no tener «información suficiente y fidedigna» de la repercusión que este nuevo trasvase de pacientes. «Los que se cambian son os que tienen enfermedades, lo que viene es mucha más carga», sostiene uno y coincide con otros en reclamar datos concretos sobre las patologías que tienen para planificar los recursos que van a necesitar.

Otros advierten que el Chuvi ya padece déficit de profesionales en comparación con los otros dos complejos gallegos de su nivel y esto agrava su situación, por lo que solicitan transparencia en las ratios de especialistas por población y que se equiparen. Y en base a un riguroso análisis de todas estas necesidades, algunos mandos reclaman un plan de contingencia para este «grave problema estructural».

Algunos servicios sí han tenido refuerzos en los últimos años, pero otros no. Lo que demandan todos es que no sean parches puntuales. Otros ven difícil aumentar la plantilla en el espacio existente y apuntan a que habrá que recurrir a actividad de tarde.

Muchos ven en la Dirección del Área Sanitaria de Vigo buena disposición a buscar soluciones. En Urgencias, por ejemplo, destacan el «respaldo compromiso» de que se aumentarán presencias si aumenta presión.