Educación
Yago Rodríguez, el niño de 13 años que ganó un concurso literario en Vigo por su alegato contra el bullying
El joven ganador también reflexiona sobre la necesidad de erradicar la violencia machista, los conflictos bélicos y luchar contra los incendios.
Los problemas que preocupan a los adultos son, en muchos casos, los mismos que inquietan a los niños. La diferencia es que mientras los primeros se pierden buscando culpables, los segundos insisten en abarcar todo el concepto. De ello puede hablar Yago Rodríguez, un niño de 13 años que ganó el concurso de narrativa Museo Liste Etnográfico de Vigo en la categoría de "artigo desexo", en la que debía reflejar una aspiración que tienen los jóvenes.
En su relato, Ás 10.02 o mundo deixou de insultar, se pone en el papel de un periodista que tiene que dar una buena noticia. Cuenta desde la ONU como se aprueba un decreto en el que se acuerda "el respeto mundial". Esto deriva en que se creen equipos en los colegios para mediar en los conflictos escolares y en que se actúe de inmediato ante insultos y humillaciones. En su relato, Yago escribe sobre casos reales: "Yo veo compañeros míos que les ha pasado y cómo lo pasan. No lo quieren contar", dice. Ve un problema no solo en el alumnado, sino también en la percepción que tienen el profesorado: "Muchas veces no son las 20 personas de la clase lo que lo hacen, sino que son un grupo de cuatro, pero las otras 16 personas se callan y no lo cuentan", indica, y añade "para los profesores, los directores, los jefes de estudio, creo que es muy difícil reconocerlo porque ninguno de esos 16 dice nada por miedo a que les acosen a ellos".
Más allá del acoso escolar, el ganador del certamen también mencionó otros problemas que preocupan a sus contemporáneos. Por ejemplo, dijo que le gustaría que desaparecieran situaciones como la violencia machista, así como los conflictos bélicos y sus consecuencias sobre la población civil. También los incendios que asolan cada verano a Galicia.
Subcampeones gallegos
El joven pertenece al equipo de oratoria de Los Sauces, por lo que su dominio de la palabra está más que pulido. Participa desde cuarto de primaria y el año pasado se proclamaron subcampeones de Galicia en un torneo en el que compitieron 79 colegios. Además, alcanzó el séptimo puesto en la final nacional de Madrid. En los concursos, participan en la modalidad de improvisación, una prueba donde los participantes solo disponen de 20 segundos para preparar su discurso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Portugal ultima su primera línea de Alta Velocidad hacia España: los trenes con los últimos materiales ya circulan por ella
- Giráldez rechazó al Athletic y al Villarreal
- Problemas con el examen de la PAU de Dibujo Técnico en Galicia: profesores piden la dimisión del grupo que diseñó la prueba
- El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
- Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
- Revolución en las compras en Vigo: supermercados tradicionales empiezan ya a abrir los domingos
- El histórico ascenso de la Unión Deportiva Ourense a Primera RFEF garantiza un sueldo mínimo de 25.000 euros para 18 jugadores
- Gardacostas rescata el cuerpo de una persona ahogada en Baredo (Baiona)