Yago Rodríguez, el niño de 13 años que ganó un concurso literario en Vigo por su alegato contra el bullying

Los problemas que preocupan a los adultos son, en muchos casos, los mismos que inquietan a los niños. La diferencia es que mientras los primeros se pierden buscando culpables, los segundos insisten en abarcar todo el concepto. De ello puede hablar Yago Rodríguez, un niño de 13 años que ganó el concurso de narrativa Museo Liste Etnográfico de Vigo en la categoría de "artigo desexo", en la que debía reflejar una aspiración que tienen los jóvenes.

En su relato, Ás 10.02 o mundo deixou de insultar, se pone en el papel de un periodista que tiene que dar una buena noticia. Cuenta desde la ONU como se aprueba un decreto en el que se acuerda "el respeto mundial". Esto deriva en que se creen equipos en los colegios para mediar en los conflictos escolares y en que se actúe de inmediato ante insultos y humillaciones. En su relato, Yago escribe sobre casos reales: "Yo veo compañeros míos que les ha pasado y cómo lo pasan. No lo quieren contar", dice. Ve un problema no solo en el alumnado, sino también en la percepción que tienen el profesorado: "Muchas veces no son las 20 personas de la clase lo que lo hacen, sino que son un grupo de cuatro, pero las otras 16 personas se callan y no lo cuentan", indica, y añade "para los profesores, los directores, los jefes de estudio, creo que es muy difícil reconocerlo porque ninguno de esos 16 dice nada por miedo a que les acosen a ellos".

Más allá del acoso escolar, el ganador del certamen también mencionó otros problemas que preocupan a sus contemporáneos. Por ejemplo, dijo que le gustaría que desaparecieran situaciones como la violencia machista, así como los conflictos bélicos y sus consecuencias sobre la población civil. También los incendios que asolan cada verano a Galicia.

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Subcampeones gallegos

El joven pertenece al equipo de oratoria de Los Sauces, por lo que su dominio de la palabra está más que pulido. Participa desde cuarto de primaria y el año pasado se proclamaron subcampeones de Galicia en un torneo en el que compitieron 79 colegios. Además, alcanzó el séptimo puesto en la final nacional de Madrid. En los concursos, participan en la modalidad de improvisación, una prueba donde los participantes solo disponen de 20 segundos para preparar su discurso.