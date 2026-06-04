Vigo refuerza su colección de arte gallego con dos incorporaciones de Granell y Berta Cáccamo

Vigo sigue engordando su colección municipal de arte gallego y lo hará esta vez con dos nombres de peso: Eugenio Fernández Granell y Berta Cáccamo. La Xunta de Goberno aprobará mañana la incorporación de «Cabalo surrealista», del artista gallego exiliado, por un importe de 33.000 euros, mientras el Concello tramita además la adquisición de «Talismanta» (1989), de la pintora viguesa, por 25.000 euros. En ambos casos, será la primera vez que obras de estos autores entren en el inventario artístico municipal.

La primera de las piezas, «Cabalo surrealista», fue realizada en 1946 durante el exilio de Granell en la República Dominicana. Según la información municipal, se trata de una obra singular en la que confluyen las influencias del surrealismo europeo y una estética caribeña muy marcada. El Concello subraya además que la pieza dialoga con la imagen del caballo del «Guernica» de Picasso, aunque transformada en una figura viva, dinámica y sensual, con una paleta cromática próxima al universo de Wifredo Lam.

Desde el gobierno local se defiende que esta incorporación permitirá enriquecer la presencia en la colección de artistas gallegos que desarrollaron su trayectoria fuera de España tras la Guerra Civil, una línea de lectura artística e histórica que Vigo quiere reforzar dentro del CMAG-Vigo.

La segunda adquisición prevista es «Talismanta», una obra de Berta Cáccamo fechada en 1989. Nacida en Vigo en 1963, la pintora está considerada una de las figuras más relevantes del arte gallego contemporáneo. Formada en Barcelona y vinculada al movimiento Atlántica, desarrolló una trayectoria reconocida en instituciones nacionales e internacionales y forma parte de destacadas colecciones públicas y privadas.

El Concello destaca que «Talismanta» pertenece a la serie de trabajos realizados entre Barcelona y Galicia a finales de los años ochenta, coincidiendo con la consolidación de su primera etapa creativa. La obra está considerada una de las más representativas de ese período y permitirá cubrir una ausencia notable en la colección viguesa: la de una artista fundamental en la plástica gallega reciente que hasta ahora no tenía presencia en el patrimonio municipal.

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La teniente de alcalde, Carmela Silva, resumió la operación como una nueva muestra de la política de adquisiciones del Concello. «Seguimos ampliando a colección municipal de arte porque é patrimonio de toda a cidade e que nos sitúa como un dos grandes referentes en adquisición da obra de artistas, homes e mulleres, de Galicia», señaló.