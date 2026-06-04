Urgencias del Cunqueiro habilita una zona específica para pacientes de salud mental

Una de las medidas que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) prometió para calmar las protestas en Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de principios de año fue licitar este verano la ansiada ampliación del servicio, algo que todavía está pendiente. Este proyecto contempla, entre otras actuaciones, la creación de un área específica de salud mental para que estos pacientes tengan un circuito diferenciado, más ajustado a sus necesidades. La alta demanda asistencial que registra Psiquiatría ha llevado a adelantar la habilitación de un espacio para ellos antes de la ejecución de las obras, a modo de «ensayo».

En Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro hay una sala de espera de familiares y acompañantes que casi siempre está vacía. El proyecto de ampliación del servicio prevé llenarla de actividad. En concreto, está planificado que en ella vaya la nueva zona de triaje —donde se valora al paciente que llega y se decide si es leve o grave—, con tres consultas «tipo peaje» para mejorar los flujos. Y en la actual zona de triaje, se ubicará el área específica de salud mental.

Mientras esto no se lleva a cabo, la sala de espera de familiares es la que se ha habilitado para atender casos psiquiátricos. Se han retirado los asientos y las máquinas vending y se han creado cinco puestos con cama, separados por biombos. También se ha dotado con personal de Enfermería especializada.

Conexión con los juzgados

Con este espacio también se ha resuelto el problema de las ratificaciones judiciales. Los jueces de guardia tienen que tomar declaración a los pacientes para decidir, por ejemplo, si mantienen una medida de internamiento involuntario. En la planta de Psiquiatría cuentan con un despacho para realizarlo mediante videollamada en condiciones adecuadas de confort e intimidad. Especialmente esta última, a veces, se veía vulnerada en las salas generales de urgencias. Ahora, en esta nueva área, cuentan con un ordenador y más privacidad. En un futuro, con la obra, contarán con un despacho para ello.

En las cinco camas habilitadas mantienen pacientes en observación hasta 72 horas y también a otros con ingreso indicado a la espera de que queden camas disponibles en planta, donde hay 68.

El área específica de salud mental que se prevé crear con las obras de ampliación es mucho más que esto. El proyecto incluye dos consultas de psiquiatría; otra polivalente, pero pensada principalmente para trabajo social; una habitación de contención; y una sala de espera propia, con otras medidas de confort y sin los estímulos de otros pacientes que les puedan perjudicar.