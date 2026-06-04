Terminada la PAU, terminan los nervios... hasta el 12 de junio

De «lo hecho, pecho» a «no quiero saber nada hasta la semana que viene», pasando por frases más eufóricas como «¡qué liberación, chaveles!» Después de un año académico donde la PAU marcó totalmente el rumbo, los exámenes terminaron ayer tras tres jornadas de pruebas. La liberación de muchos, con apuntes al aire incluidos, se entremezclaba con las lágrimas de otros que salían, al menos en la facultad de Económicas, del último de ejercicio, el de Matemáticas.

Ahora, los más de 3.000 estudiantes de colegios de Vigo podrán relajarse, descansar y desconectar de los apuntes hasta el próximo 12 de junio, cuando se darán a conocer las notas. Más de uno no descartó presentarse a la convocatoria extraordinaria, prevista para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, en caso de no alcanzar la nota de acceso que le permitiría entrar en la carrera que quiere cursar. «No lo descarto, yo quiero estudiar Periodismo pero a ver si consigo a nota», cuenta Paula, del CPR Compañía de María.

Fallos en los exámenes

Junto a sus compañeras Irene, Sara y Laura salieron más o menos satisfechas de los tres días de exámenes, coincidiendo en que la prueba más sencilla fue la de Inglés, la más dura, Matemática y, lo peor de esta PAU, los fallos en los exámenes. «Te ponías nerviosa en el examen, y sobre todo que pasase en tantas asignaturas», comentan .

Al margen de esta eventualidad, la práctica totalidad de los estudiantes consultados señalan que lo emocional, los nervios, la presión, durante el curso es mucho más duro que la carga lectiva o la propia PAU. «Lo más complicado es el atracón de las últimas dos semanas, tienes que meterte mucho contenido que se te han ido olvidando durante el curso», reconocían estas adolescentes.

Paula, Sara, Irene y Laura, del CPR Compañía de María / Marta G. Brea

Alumnos del IES San Tomé tenían designado para sus pruebas de selectividad la sede de la facultad de Económicas de la UVigo y también reconocían que había sido el de Matemáticas el examen «más complicado». «No lo esperaba así, no tanto porque fuse complicaso, sino con el modelo. No tenía mucho que ver con lo que veíamos otros años», lamentaba un grupo de jóvenes.

Javier, Cloe, Teresa, Jimena, María y Tano, también del colegio Compañía de María, recordarán estas «interrupciones» en los exámenes como la peor parte de su PAU. «Sin duda fue mucho más complicado el curso en sí que estos exámenes, al final lo hemos repetido mucho en clase y sabíamos cómo iban a ser. En el primero hay nervios pero luego ya bien», comentaban.

Alumnos, al termino de los exámenes de PAU / Marta G. Brea

Ya como consejo para futuros alumnos, aquellos que terminan ahora 1º de Bachillerato, recomiendan «ir mucho a la biblioteca, ayuda a concentrarse y ver a otros en tu misma y venir lo más tranquila posible. Que solo es un examen», precisaba Jimena.

Sus compañeras de curso iban un pasito más allá y aconsejaban «llevar las cosas muy al día para evitar atracones». «Que disfruten de este verano, que el curso será lo duro. La PAU ya no tanto», reconocían Paula, Irene, Sara y Laura.

Con respecto a las correcciones, desde la CIUG ya anunciaron que tanto la pregunta con errores en Historia de España y la de Dibujo Técnico, que serán corregidas con flexibilidad. Las notas se publicarán de forma provisional el 12 de junio, abriéndose un periodo de reclamaciones. Será el 18 cuando sean públicas las calificaciones definitivas.

Nota final

Esta nota no es la que marcará el acceso a la universidad, la nota de admisión (que no la nota de corte). La puntuación total para acceder a una titulación representa el 60% de la media de Bachillerato y el 40% de la nota de PAU. Después, para poder llegar a una puntuación de 14, hay que mirar los resultados de las materias de la fase específica o voluntaria de la PAU. La calificación obtenida en dos de estas materias, la más alta o la que más te beneficien, se multiplica por un coeficiente que suele ser de 0,1 o 0,2, dependiendo de cuánto valore esa asignatura la carrera universitaria a la que quieres entrar. Y ahí estará la nota final de acceso a la universidad.