SOS Sanidade Pública advierte que se está «sobrecargando» al Chuvi con los pacientes fugados de Povisa por «falta de previsión» o «provocación»

La plataforma SOS Sanidade Pública se concentró esta mañana ante el Hospital Álvaro Cunqueiro para exigir soluciones a las listas de espera. Reclama un «plan de acción urxente» que ve «especialmente importante» en el Área Sanitaria de Vigo, para «reconstruir» su estructura.

«O Chuvi cada vez ten que asumir máis pacientes que veñen de Povisa. Hai cousas que antes se facían en Povisa e que agora estamos facendo aquí, sen máis recursos», denuncia el Manuel González Moreira, portavoz de la plataforma de ciudadanos y profesionales. «Estamos sobrecargando as estruturas públicas por falta de previsión ou por provocación expresa do Goberno da Xunta, que está apostando polo deterioro da sanidade pública. Porque, se non, non ten explicación que, co incremento de pacientes que estamos tendo, que se están derivando cara aos hospitais públicos, non teñamos unha resposta cun plan de ordenación de recursos humanos propio da nosa área para dar resposta a esas necesidades», profundizó.

El Chuvi ha incorporado, al menos, 30.000 usuarios en menos de una década procedente de la población que atendía Povisa a través del concierto con el Sergas, lo que supone un incremento de un 7% de la carga de usuarios. Falta por saber la dime

nsión del trasvase del último plazo de libre elección de hospital, que concluyó el 15 de junio, pero del que Sanidade aún no ha facilitado los datos.

Plan de acción

Sobre las listas de espera, González Moreira destacó que son «un grave problema para a cidadanía» que «provocan inseguridade nos pacientes e medo ante a incertidume dun diagnóstico ou dun problema de saúde que non atopa solución», ademáis de que «prolongan procesos que poderían resolverse antes, moitas veces, en persoas maiores, ás que estamos a empeorar a calidade de vida nos últimos anos da súa vida».

Manifestantes, hoy, ante el Álvaro Cunqueiro. / Marta G. Brea

Advierte que «desprestixia a imaxe da sanidade pública e favorece o negocio da sanidade privada» porque propicia más desvíos a concertadas y fomenta la suscripción de seguros privados.

Reclama a la Xunta que deje «de manipular as listas», publicando también la llamada no estructural -aquella en la que figuran los usuarios que han tenido que rechazar una fecha por cualquier motivo, incluido el rechazo a ir a la privada- y acabando con los «buzóns de solicitude de probas para que non computen nas listas».

«Esiximos un plan de acción urxente para as listas hospitalarias, tanto diagnósticas como de tratamento, as cirúrxicas. Pero tamén un plan de choque importante para reforzar a capacidade da Atención Primaria de dar resposta inmediata aos problemas de saúde da cidadanía», exigió.