Seis mil británicos recalan en Vigo a bordo del colosal «Arvia»
Este viernes continúa el desfile de gigantes en el Muelle de Trasatlánticos con la presencia del «Liberty of the Seas»
Al desembarco récord de Iona y Ventura del miércoles, le siguió este jueves el del buque insignia de la naviera P&O, el Arvia, al que sus 185.571 GT y 345 metros de eslora lo convierten, por volumen y dimensiones, en el mayor crucero que atraca este año en el puerto de Vigo.
El Arvia arribó consignado por Pérez y Cía. con 5.957 cruceristas británicos que viajan bajo el cuidado de 1.658 tripulantes, en crucero de una semana que arrancó el pasado domingo en Southampton para visitar Bilbao, A Coruña, Vigo y Cherburgo.
La armadora P&O, que desde su fundación en 1835 tuvo al puerto de Vigo como referente en las escalas de sus vapores de pasaje y carga y ahora lo hace en el tráfico de cruceros, ha aumentado este año su presencia en el puerto vigués con un total de 28 escalas (frente a las 20 de 2025), que sumarán sus buques Arvia, Arcadia, Aurora, Britania, Iona y Ventura.
Este viernes continúa el desfile de gigantes en el Muelle de Trasatlánticos con la presencia del Liberty of the Seas.
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