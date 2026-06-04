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Seis mil británicos recalan en Vigo a bordo del colosal «Arvia»

Este viernes continúa el desfile de gigantes en el Muelle de Trasatlánticos con la presencia del «Liberty of the Seas»

El «Arvia», esta mañana en el Muelle de Trasatlánticos.

El «Arvia», esta mañana en el Muelle de Trasatlánticos.

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Francisco Díaz Guerrero

Al desembarco récord de Iona y Ventura del miércoles, le siguió este jueves el del buque insignia de la naviera P&O, el Arvia, al que sus 185.571 GT y 345 metros de eslora lo convierten, por volumen y dimensiones, en el mayor crucero que atraca este año en el puerto de Vigo.

El Arvia arribó consignado por Pérez y Cía. con 5.957 cruceristas británicos que viajan bajo el cuidado de 1.658 tripulantes, en crucero de una semana que arrancó el pasado domingo en Southampton para visitar Bilbao, A Coruña, Vigo y Cherburgo.

La armadora P&O, que desde su fundación en 1835 tuvo al puerto de Vigo como referente en las escalas de sus vapores de pasaje y carga y ahora lo hace en el tráfico de cruceros, ha aumentado este año su presencia en el puerto vigués con un total de 28 escalas (frente a las 20 de 2025), que sumarán sus buques Arvia, Arcadia, Aurora, Britania, Iona y Ventura.

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