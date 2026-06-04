Salma: «Vamos a formar a la ciudadanía para que sea consciente de sus derechos y de las herramientas para reclamarlos»

Desde la Fundación Salma denuncian que la salud mental «se sigue enfocando desde el punto de vista sanitario, cuando, en realidad es un problema social de primer orden». Reprochan que, por eso, «no se están dando soluciones». Su presidenta, Ana González, sostiene que «el sistema está haciendo aguas por todas partes». Y, con una situación económica precaria en la que ya no es posible renunciar al sueldo de un miembro de la pareja, las familias «están desbordadas».

«Prometer, nos prometen todo, pero en la práctica no cristaliza nada», lamenta. Por eso, la fundación se propuso «impulsar los cambios desde abajo». «Vamos a formar a la ciudadanía para que sea consciente de cuáles son sus derechos y darles las herramientas para que sea capaz de reclamarlos», se propusieron. En el mes de febrero presentaron la primera Guía Jurídica de Salud Mental de Galicia y la más amplia de las elaboradas a nivel nacional. Este jueves, ofrecieron una jornada formativa sobre ella en el Museo Marco, en la que participaron expertos en la materia como abogadas especializadas en dependencia, un inspector de Hacienda, una economista o una profesora de Derecho Laboral.

La fundación Salma para el cuidado de la salud mental en Galicia nació hace solo seis años, pero ha realizado un intenso trabajo, con reuniones con todas las formaciones políticas en Galicia y con el Ministerio de Sanidad. Su misión es «dotar a Galicia de un modelo de gestión integral y multidisciplinar en materia de atención sanitaria y asistencia social» en este ámbito.

Situación

Analizan que la prevalencia de la enfermedad en Galicia era del 23% —crónica y diagnosticada— antes de la epidemia de covid y advierten que «crece exponencialmente». Muestran especial preocupación por la situación «cada vez más insostenible en infanto-juvenil». «Y no se están adoptando las medidas necesarias», denuncian. González reprocha que el primer plan de salud mental gallego no viera la luz hasta 2020 —para 4 años—. «Según el Consello de Contas, ni siquiera se ejecutó y el nuevo lleva dos años de retraso. No estamos en condiciones de esperar tanto tiempo», censura. Recuerda también el compromiso de Sanidade de no atender a los menores de 15 a 18 años con adultos. «No se ha hecho todavía. Pueden prometer lo que quieran, pero si no hacen la dotación presupuestaria necesaria, están vendiendo humo», resalta.

Ante los incumplimientos de la Administración, llaman a pasar de la queja verbal, para desahogarse, a la queja formal por escrito. Creen que puede ser «el punto de inflexión para elevar el nivel de exigencia de la sociedad civil». «Muchas veces no ejercitamos nuestros derechos porque no los conocemos», sostiene González, que anima a reclamar porque, «además es muy fácil». Otra cosa es el tiempo hasta obtener resultados.

Cuenta que una de las cosas que la gente no sabe es, por ejemplo, que el seguro escolar cubre parte del ingreso en una clínica privada de salud mental.

Si a una persona le reconocen el derecho a ingresar en una residencia en su programa de atención individualizada, pero pasa el tiempo y no se la dan por falta de plazas, recomiendan presentar quejas por escrito e ir reuniendo toda la documentación con las fechas en una carpeta. «Te lo tienen que dar y hay unos plazos para que lo hagan», explica González. Si incumplen, «se puede llegar a pedir reclamación patrimonial», incluso, que se la «paguen en otra comunidad» donde sí haya.

«La solución ideal es que existan plazas en Galicia», subraya y estima que «necesitaríamos ahora mismo mil plazas de carácter residencial para personas con enfermedad mental grave». Censura que las estén ingresando en residencias de mayores por la vía de la «emergencia social», pero dudan que ya sea «del todo legal». «Una emergencia es algo sobrevenido, que no puedes prever, pero esto ya es falta de planificación, de gestión y de inversión», concluye.