Profand deja ver por fin el viejo Banco de Galicia: la joya de Pacewicz reaparece en pleno centro de Vigo

Después de meses sepultado bajo lona, tubos y andamios, el viejo Banco de Galicia vuelve a mirar a la calle. La retirada del velo provisional en la fachada de Policarpo Sanz permite ver ya con nitidez la recuperación exterior de una de las piezas más reconocibles del Vigo burgués, la primera gran obra de Michel Pacewicz en la ciudad y futura sede del gigante pesquero Profand.

La operación viene de lejos. Profand cerró en 2023 el alquiler con opción de compra del inmueble para instalar allí su sede, con una previsión entonces de varios años de trabajos antes de completar el traslado. Las obras arrancaron ya de forma visible a comienzos de 2025 y la adjudicataria de la rehabilitación integral es la constructora San José, que ejecuta la actuación para la sociedad inmobiliaria de Santander RetailCo.

La reforma cuenta con licencia municipal desde octubre de 2024 y prevé una intervención de calado, aunque respetuosa con la piel histórica del inmueble. El proyecto, presupuestado en 2,84 millones de euros, adapta el edificio para uso de oficinas, incorpora un local comercial en planta baja y sótano y busca poner en valor sus elementos originales, con una restauración exterior que incluye la recuperación del perfil superior de la fachada sin tocar su característica cúpula. La superficie total supera los 4.000 metros cuadrados.

La promotora formal del proyecto es Residencial América 2022 SL, una sociedad unipersonal cuyo socio único es Nozar SA, histórico grupo inmobiliario que logró sobrevivir al gran colapso del ladrillo tras salir de uno de los concursos de acreedores más notorios del sector. Hoy, ya lejos de aquel hundimiento, vuelve a aparecer detrás de una de las operaciones más simbólicas del centro de Vigo.

El movimiento tiene sentido también por el lugar. Policarpo Sanz y su entorno se han consolidado como uno de los suelos más deseados de la ciudad, al calor de la centralidad comercial, del peso creciente de las oficinas y de una presión inmobiliaria que no ha dejado de subir. Según idealista, el precio medio de la vivienda en Vigo alcanzó en mayo de 2026 los 2.479 euros por metro cuadrado, un 9,9% más que un año antes; en Centro Urbano, el distrito al que pertenece el inmueble, la media sube a 2.708 euros por metro cuadrado, también en máximos históricos.

La elección del antiguo Banco de Galicia como futura casa de Profand encaja en una lógica más amplia: la del regreso del músculo empresarial al centro histórico-expandido de la ciudad. La pesca, que ayudó a levantar buena parte del patrimonio urbano vigués, vuelve a ocupar una dirección noble del Ensanche en una operación cargada de simbolismo. Y lo hace, además, en un edificio con biografía propia: diseñado en 1897, residencia en su día del propio Pacewicz y también del joven Camilo José Cela, antes de convertirse en sede bancaria.