La precaria remuneración económica ahuyenta a los abogados del turno de oficio en Vigo

«No estamos bien pagados en absoluto, lo que recibimos es una limosna». Un veterano abogado pronunciaba esta frase en una de las concentraciones que se celebraron en los últimos años ante la Ciudad de la Justicia de Vigo. Lo que expresaba era el sentir de una profesión que ha protagonizado acciones reivindicativas sin precedentes, incluida una huelga, para exigir retribuciones dignas para quienes ejercen en el turno de oficio. Aunque es menos visible en la calle, la lucha continúa a día de hoy. Y ese descontento ha tenido también otras consecuencias: la precaria remuneración que reciben por el trabajo que realizan ha provocado un acusado descenso de los letrados inscritos para prestar asistencia a los ciudadanos beneficiarios de la justicia gratuita. La bajada ha sido concretamente de un 17% en solo cinco años: se ha pasado de los 626 profesionales que estaban inscritos en 2021 a los 521 de 2025, algo más de un centenar menos pese a que el censo de abogados ejercientes se ha mantenido casi inalterable durante todo este período.

«Es una reacción a lo que está ocurriendo en la profesión. Hay un descontento generalizado debido a los bajos baremos y a las condiciones, a lo que se une todo lo que ha ocurrido con la mutualidad», afirma José Vila, miembro de la junta de gobierno del Colegio de la Abogacía de Vigo y representante de esta entidad en la Comisión de Justicia Gratuita de la Xunta.

Junto a las concentraciones impulsadas en los últimos años por la abogacía de a pie, la institucional todavía reclamó recientemente a la Xunta, en abril a través del Consello da Abogacía Galega, un incremento «urgente» de los presupuestos destinados al servicio público de justicia gratuita, así como una actualización de los baremos indemnizadores, al considerarlos «insuficientes» para garantizar una retribución digna a los profesionales.

De hecho, las negociaciones para actualizar los baremos, que fueron prorrogados, están rotas a la espera de que se vuelvan a activar.

Una inscripción voluntaria

A la espera de si las eternas reivindicaciones de este colectivo fructifican, los datos evidencian una importante fuga de abogados dedicados al turno de oficio en Vigo. La inscripción en estas listas es voluntaria y los principales requisitos para ejercer en el ámbito de la justicia gratuita en la ciudad olívica son estar inscrito como abogado ejerciente (y residente) en el Colegio de la Abogacía de Vigo y acreditar más de tres años de ejercicio efectivo en la profesión.

En el año 2021 había 626 abogados incluidos en las distintas listas del turno de oficio (se puede estar en varias a la vez), lo que representaba el 43% del censo de letrados ejercientes y residentes.

La cifra ha ido bajando progresivamente: en 2022 había 610 abogados inscritos, en 2023 eran 593, al año siguiente 566 y en 2025, último dato actualizado, hubo un nuevo descenso, quedando en 521, el 36% del censo total de 1.452 profesionales (se excluyen los no residentes y los no ejercientes que no pueden inscribirse como abogados de oficio).

Lo que está ocurriendo en Vigo sigue la tónica del resto de España. El XIX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y Aranzadi LA LEY, se presentó hace un año. Ese estudio evidenció que el número de abogados adscritos al turno de oficio en todo el territorio nacional pasó de los 45.868 de 2019 a los 39.941 de 2024.

«Esto es algo que debería encender todas las alarmas a los poderes públicos, porque pone en peligro la propia sostenibilidad del sistema: si no hay suficientes abogados y abogadas no será posible cubrir las guardias de turno de oficio, ni garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva», valoró sobre este descenso en declaraciones recogidas por el diario Cinco Días el presidente de la abogacía española, Salvador González Martín, que lanzó un SOS para que se ponga fin a esta «sangría» y se mejoren las compensaciones económicas a estos profesionales.

Aumentan las peticiones de la ciudadanía

Porque lo cierto es que, frente al descenso de abogados que prestan este servicio, la demanda de justicia gratuita por parte de los ciudadanos está al alza. En Vigo en 2025 hubo 10.893 solicitudes de abogados de oficio, un 25% más que una década antes, cuando estas peticiones no alcanzaron la barrera de las 9.000.

Junto a la asistencia a presos y detenidos, así como a investigados y víctimas de violencia de género, otras listas en las que hay mucha actividad son la civil, la matrimonial o la penal.

Junto a una actualización de las retribuciones actuales, José Vila explica que otro problema son las actuaciones profesionales que no se están pagando. Entre muchas otras, los baremos de la Xunta todavía no contemplan los honorarios para los letrados de oficio que intervienen en la mediación previa que se exige para litigar en la jurisdicción civil. No hay, transcurrido ya más de un año desde su implantación, un epígrafe concreto para los MASC. «Hay que encajarlo en otros conceptos», resumen en el colegio vigués.