Povisa sufre su mayor fuga de usuarios con casi 8.000 solicitudes de salida en el mes de elección de hospital

En el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) contenían el aliento ante la avalancha de usuarios que se preveía que llegara de Ribera Povisa con la apertura del plazo de libre elección de hospital durante un mes. Y los temores se han confirmado. La Consellería de Sanidade informa de que 7.806 han solicitado cambiar su atención a los hospitales públicos. No solo es la mayor fuga de usuarios sufrida por el centro concertado, sino que duplica a la segunda en volumen, que fue la inmediatamente anterior, en 2024, con la salida de 3.474 personas.

Según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, un total de 8.082 personas ejercieron su derecho a elección de hospital. Son algo más del 4% de las 185.000 que podían hacerlo. De ellas, solo 276 pidieron pasar del complejo público al hospital de la calle Salamanca. Es un saldo negativo de 7.530 usuarios para Povisa. En la actualidad, «según la información que consta en la base de datos del Sistema de Información Poblacional de Galicia», las tarjetas sanitarias públicas que atiende Povisa están en 102.489. Es el nivel más bajo en el que ha estado.

Cuentan profesionales del centro concertado que hubo una época en la que llegaron a atender a unos 150.000 usuarios de la sanidad pública. Con el concierto firmado en 2014, se introdujo la obligación de abrir cada año un plazo de un mes para que los ciudadanos ejercieran la libre elección de hospital, al tiempo que establecía un techo máximo de 139.000 usuarios. Se alcanzó en 2016, con la fuga de usuarios del Chuvi tras el abrupto arranque del Álvaro Cunqueiro —se estrenó en el verano de 2015— y, desde entonces, el centro concertado no ha dejado de perder usuarios.

Más carga y más esperas para el Chuvi

Primero, de forma paulatina y, tras la pandemia, de forma más abrupta. Hacía año y medio que no se abría el plazo de cambio de hospital, en virtud de una cláusula que se introdujo en la renovación de la relación entre el Sergas y Povisa, en abril de 2025. Este nuevo contrato de servicios, con solo dos años de duración y otros dos de prórroga, se ideó para 116.000 usuarios, aunque ya entonces estaba en torno a los 113.000. Incluso con el plazo cerrado, casi 3.000 personas encontraron la manera de salir del centro concertado por otras vías, como el cambio de centro de salud o la segunda opinión.

En total, Povisa ha perdido alrededor de 36.500 usuarios en la última década, que han pasado a engrosar la carga asistencial —y las listas de espera— del Chuvi, elevando su población asignada en torno al 8%. Los hospitales públicos hace tiempo que notan este aumento de la presión, que ya se ha visto reflejado en las últimas listas de espera, tal y como reconocieron en el Área Sanitaria de Vigo.

Sanidade no ha querido comentar las posibles medidas que maneja ante este previsible escenario, a la espera de las cifras oficiales. Difundió los datos en la tarde de este jueves sin aludir tampoco a ellas.

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El contrato con Povisa, que vence en apenas 10 meses, al bajar de 110.000 tarjetas en el centro concertado, ofrece la posibilidad de abrir a toda la población asignada al Chuvi la posibilidad de moverse al centro de la calle Salamanca, ya que mucha no ha tenido nunca la opción de hacerlo. Aunque no parece que vaya a cambiar mucho la tendencia.