Povisa ficha al doctor Manuel Ruibal para impulsar la cirugía robótica con el sistema Da Vinci Xi

El Hospital Ribera Povisa refuerza su apuesta por la alta tecnología médica con la incorporación de la cirugía robótica Da Vinci Xi, un programa que arrancará bajo la dirección del doctor Manuel Ruibal, uno de los nombres de referencia en este ámbito en España. La operación se plantea como una colaboración estratégica con la que el centro vigués aspira a consolidarse como referencia en cirugía robótica.

El hospital sitúa esta nueva etapa en el contexto del fuerte desarrollo que ha experimentado la cirugía robótica en los últimos años, apoyada en herramientas de inteligencia artificial que mejoran la precisión y la seguridad de las intervenciones. Pero el propio Ruibal introduce un matiz esencial sobre el alcance real de esta tecnología: «El factor humano sigue siendo determinante: el robot no toma decisiones, sino que ejecuta las indicaciones del cirujano, por lo que el éxito depende fundamentalmente de la experiencia y destreza del profesional».

El doctor Manuel Ruibal, recientemente distinguido con el Premio Pontevedrés del Año en la categoría de Investigación, Ciencia y Universidad, está considerado uno de los urólogos más destacados del país. Su incorporación a Povisa se articulará en estrecha colaboración con el actual equipo del servicio de Urología, la primera especialidad en la que se desplegará este programa robótico.

Desde la dirección del hospital, la llegada de Ruibal se presenta como una doble palanca: asistencial y formativa. La directora gerente, Ángela Guerra, subraya que «en Ribera Povisa apostamos por incorporar a profesionales de referencia en España y por integrar tecnología de última generación». Y añade que la implantación de esta cirugía robótica de su mano supone «una excelente noticia para Vigo, no solo por su impacto asistencial, sino también por su contribución en la formación de otros especialistas en este ámbito de la cirugía urológica».

La hoja de ruta del centro no se limita, en todo caso, a la Urología. Según la nota difundida por el hospital, la previsión es que el programa se extienda de forma progresiva a otras áreas, entre ellas cirugía general y ginecología, lo que permitiría ampliar el alcance de una tecnología llamada a ganar peso en la práctica hospitalaria de los próximos años.