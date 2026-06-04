El pleno por el 'Saltamontes' y la imputación de una edil de Vigo será el 19 de junio

El pleno extraordinario por el accidente mortal de la atracción de fiestas el 'Saltamontes' y la imputación de la concejala de Seguridad, Fiestas y Contratación, Patricia Rodríguez, por homicidio imprudente, se celebrará el viernes 19 de junio -el último día posible, según el reglamento- a las 09:30 horas.

El hecho luctuoso se remonta al 3 de agosto de 2024, cuando uno de los brazos de la atracción se desprendió mientras estaba en funcionamiento y causó la muerte de un vecino de la ciudad.

La sesión extraordinaria ha sido impulsada por PP y BNG tras la imputación por homicidio imprudente de la concejala en una causa en la que el juez aprecia una posible gestión negligente de una atracción que carecía de autorización municipal para funcionar y para la que, sin embargo, no se ordenó su precinto.

Ambos grupos reclaman explicaciones al alcalde, Abel Caballero, la destitución de la edil y la creación de una comisión de investigación municipal.

Orden del día polémico

La junta de portavoces extraordinaria para esta convocatoria se ha celebrado este jueves y no ha estado exenta de polémica.

Primero, el portavoz del Gobierno local, Carlos López Font, en un audio remitido a los medios de comunicación, acusó a los dos partidos impulsores del pleno de pretender «vulnerar el reglamento municipal» de las sesiones sin concretar a qué se refería, ni siquiera el asunto.

Así, ha dicho que «las comparecencias del Gobierno municipal se tienen que votar», pero que PP y BNG «pretendían» decidirlo sin una votación y ha señalado a los populares por actuar de «comparsa» de los nacionalistas.

La portavoz del PP, Luisa Sánchez, ha indicado que el PSOE «ha hecho todo lo posible por retirar la comparecencia del alcalde del orden del día del pleno municipal» y, «como no lo ha conseguido», ha recurrido al «nulo talante democrático» del alcalde, Abel Caballero.

Según ella, «apenas una hora después de terminar esa junta de portavoces, el alcalde, imponiendo su prerrogativa de decidir el orden del día de los plenos, ha retirado esa solicitud de comparecencia» que le exigían los grupos de la oposición, «pero sin motivarla».

«En un intento desesperado, un 'sálvese quien pueda' de manual, ha maniobrado para eliminar este punto y autoindultarse. Él mismo ha decidido que no va a hablar. Pero no porque no haya motivos para ello sino porque él ordena y manda. Esto es lo que entiende Abel Caballero por democracia», ha criticado Sánchez.

La líder del PP de Vigo ha afirmado que el regidor vigués «ha dejado a los pies de los caballos a su concejala imputada para que toda la sesión se centre en ella y así él irse de rositas sin tomar la palabra».

Sánchez también ha afeado a Caballero no haber incluido en la convocatoria del pleno extraordinario los tres acuerdos que se tendrán que votar.

Estos son instar, precisamente, al alcalde a destituir a la concejala; constituir una comisión de investigación para depurar las responsabilidades políticas y administrativas oportunas, y expresar el pesar de la corporación municipal por el fallecimiento del treintañero que falleció en el accidente del 'Saltamontes'.