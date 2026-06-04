Lorenzana llama en Vigo a blindar el futuro industrial de Galicia frente a la corriente «negacionista»

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, aprovechó este jueves un almuerzo-coloquio en el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, para lanzar un mensaje de fondo: Galicia no puede permitirse flaquear en su apuesta industrial ni dejarse arrastrar por discursos que cuestionan su desarrollo productivo. La responsable autonómica defendió la capacidad competitiva de la industria gallega y apeló a reforzar una visión compartida sobre su potencial económico.

Lorenzana cargó con dureza contra lo que definió como una corriente «negacionista» empeñada en frenar el futuro industrial de la comunidad. «É importante que non nos deixemos contaminar por unha corrente que ten afluentes en organizacións sindicais ou ambientais e que ten unha única misión que é derrocar Galicia, acabar co seu desenvolvemento industrial», afirmó.

La conselleira sostuvo que la realidad desmiente cualquier visión derrotista sobre el tejido productivo gallego. «A realidade demostra que estamos competindo de verdade, de ti a ti, cos territorios máis avanzados de Europa e que somos quen de xerar aquí valor industrial de primeiro nivel», aseguró, antes de insistir en la necesidad de una «convicción colectiva» sobre las capacidades de Galicia y sobre la posibilidad de ocupar una posición de liderazgo económico.

En ese contexto, Lorenzana cifró en 16 los proyectos industriales estratégicos que la Xunta tiene actualmente en tramitación, con una inversión global de 1.700 millones de euros y una capacidad estimada de generación de 3.700 empleos en toda la comunidad. Entre ellos destacó el complejo industrial que SAIC prevé implantar en la comarca de Ferrolterra, una iniciativa que, a su juicio, podría tener efectos muy relevantes también sobre el sur de Galicia.

La conselleira puso el foco, de hecho, en su conexión con el tejido vigués. «De conseguir lograr que frutifique, ten unhas dimensións impresionantes non só para a comarca na que se vai instalar, que é unha zona que precisa unha diversificación industrial, senón para todo o sector industrial vigués e, en particular, para as empresas da cadea de valor da automoción», señaló.

Según explicó, el compromiso de SAIC con la contratación y la compra local abriría una oportunidad notable para los proveedores gallegos. «SAIC chega aquí cun compromiso, como non pode ser doutra maneira, e así se lle está exixindo, de contratación e de compra en local, co cal os nosos provedores van ter unha oportunidade enorme; primeiro, de estabilizar a súa produción; e, tamén, de ofrecer e de establecer alianzas comerciais con esta empresa que ten, ademais, moitas liñas de negocio», añadió.

El acto sirvió además como inauguración del programa Capacita Directivos, impulsado por el Igape desde hace más de una década. Lorenzana recordó que esta iniciativa ha desarrollado ya más de 100 actividades formativas con más de 20.000 asistentes, y la vinculó a la necesidad de entender que la transformación empresarial depende tanto de la tecnología como de la capacidad de decisión. «As empresas non cambian cando cambia a tecnoloxía, senón cando cambian as decisións», resumió.