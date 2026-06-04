Un juzgado de Vigo condena al SEPE a indemnizar a una trabajadora por no computar sus cotizaciones como empleada del hogar

La Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Vigo ha condenado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a indemnizar con 5.000 euros a una trabajadora a la que no se le tuvo en cuenta el tiempo cotizado como empleada del hogar al solicitar la prestación contributiva por desempleo.

La sentencia, dictada el pasado 26 de mayo y contra la que cabe recurso de suplicación, concluye que la actuación del organismo público vulneró el derecho de la mujer a no ser discriminada por razón de género. El caso fue llevado por la Asesoría Jurídica de CCOO de Galicia.

Según el sindicato, el SEPE denegó hasta en dos ocasiones el reconocimiento de la prestación contributiva al no computar las cotizaciones realizadas por la trabajadora dentro del Sistema Especial de Empleados del Hogar. La demanda reclamaba también que se reconociese su derecho a percibir dicha prestación, aunque esta petición quedó sin efecto después de que el organismo modificase su criterio una semana antes del juicio y estimase la reclamación de la afectada.

En su resolución, el magistrado aplica la jurisprudencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de la justicia europea y sostiene que “no ofrece duda” que el SEPE discriminó a la trabajadora. El fallo recuerda que existe discriminación indirecta por razón de sexo cuando una norma, criterio o práctica aparentemente neutros coloca a personas de un determinado sexo en una situación de desventaja.

La sentencia subraya además la necesidad de aplicar la perspectiva de género en estos casos. En concreto, señala que, ante distintas interpretaciones posibles, debe prevalecer aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o colectivos afectados por conductas discriminatorias. En el caso del empleo del hogar, el juzgado destaca el “indiscutible sesgo femenino” del colectivo, integrado en un 96% por mujeres.

El fallo se apoya también en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha considerado discriminatoria la normativa española sobre empleadas del hogar, incluso tras la reforma legislativa de 2022, al no extender sus efectos a las cotizaciones anteriores a la entrada en vigor del real decreto.

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Para justificar la indemnización de 5.000 euros, el magistrado tiene en cuenta que la trabajadora vio denegada en dos ocasiones la prestación contributiva y tuvo que permanecer durante un tiempo cobrando el subsidio por desempleo, de menor cuantía, lo que supuso una pérdida económica y una merma en su calidad de vida.