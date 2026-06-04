Balaídos
La Diputación de Pontevedra «tiende la mano» al Concello de Vigo para el Mundial 2030: «Queremos cofinanciar la reforma»
Luisa Sánchez envía una carta a Abel Caballero con el objetivo de explorar vías de colaboración para transformar el estadio
Un día después de que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se desplazase hasta el entorno del estadio de Balaídos para visibilizar el arranque de las obras para trasladar los colectores que permitirán hacer hueco a la futura grada de Tribuna diseñada para poder ser sede del Mundial 2030, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, acudió al mismo lugar para «tender la mano» y pedir al regidor vigués «altura de miras» para recorrer el camino de la necesaria reforma de la mano, con aportaciones económicas de ambas administraciones. Lo hizo tanto en una comparecencia pública como a través de una carta remitida a Caballero.
«Manifestamos nuestro más sincero apoyo para cofinanciar las obras necesarias para el Mundial», apuntó Luisa Sánchez, que plantea al Concello explorar «algún instrumento jurídico» para que esa cooperación pueda comenzar con el traslado de los colectores, una actuación que está ejecutando la empresa concesionaria del agua, Aqualia, con cargo al plan de inversiones comprometido para conseguir que se le prorrogase la concesión otros cinco años y sobre la cual, Sánchez recordó que hace inviable que la Diputación consigne una partida presupuestaria «porque así nos lo dicen nuestros técnicos al ser algo que se financia con los recibos del agua de todos los vigueses», razón por la cual llegó a decir que «Caballero nos ha expulsado».
En el escrito que le remite al alcalde, la vicepresidenta del gobierno provincial vuelve a reclamar también que se les remita el proyecto para la ampliación de Tribuna y una hoja de ruta para ejecutar las obras. «Es lo lógico cuando alguien está pidiendo que aporte otra institución», señaló Luisa Sánchez, defendiendo las «ventajas» de que Vigo pueda convertirse definitivamente en sede mundialista para el año 2030.
«Es un hito para nuestra ciudad, se potencia la marca Vigo internacionalmente y somos una ciudad capacitada y moderna para estos eventos, los estudios demuestran el retorno de la inversión, generándose mucho turismo y, además, estamos ante una inversión que no es solo para dos partidos, porque el estadio quedará para la ciudad, el deporte, el Celta y cualquier acto multitudinario que pueda necesitar Vigo», concluye Sánchez, reivindicando también la aportación que ya se está materializando con la nueva grada de Gol.
Críticas del gobierno
No tardó en llegar la réplica desde el gobierno local de Vigo, que a través de su portavoz, Yolanda Aguiar, calificó las declaraciones de Luisa Sánchez «como una ridiculísima justificación de que no quieren pagar» la obra de los colectores, acusando a la vicepresidenta de la Diputación y portavoz del PP vigués de «querer tapar las vergüenzas por no haberse opuesto a las trampas que nos dejaron fuera del Mundial». Aguiar califica de «antiVigo» a Sánchez y le exige que pida a Diputación y Xunta que paguen una tercera parte cada una de la reforma.
Suscríbete para seguir leyendo
- Portugal ultima su primera línea de Alta Velocidad hacia España: los trenes con los últimos materiales ya circulan por ella
- Giráldez rechazó al Athletic y al Villarreal
- Problemas con el examen de la PAU de Dibujo Técnico en Galicia: profesores piden la dimisión del grupo que diseñó la prueba
- El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
- Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
- Revolución en las compras en Vigo: supermercados tradicionales empiezan ya a abrir los domingos
- El histórico ascenso de la Unión Deportiva Ourense a Primera RFEF garantiza un sueldo mínimo de 25.000 euros para 18 jugadores
- Gardacostas rescata el cuerpo de una persona ahogada en Baredo (Baiona)