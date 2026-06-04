Detenido por tráfico de drogas en A Salgueira
Menudeaba drogas sintéticas y cocaína en su domicilio y en distintos locales de la zona
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en el barrio de A Salgueira como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, tras una investigación desarrollada durante los últimos meses por agentes de la Udyco de la Comisaría de Vigo‑Redondela.
Las pesquisas se iniciaron tras recibirse informaciones que apuntaban a la existencia de un individuo que estaría dedicándose a la venta de sustancias estupefacientes tanto desde su domicilio, ubicado en el citado barrio, como en distintos locales de la zona.
Fruto de las vigilancias y pesquisas llevadas a cabo por los investigadores se pudo confirmar la actividad ilícita, constatándose que el detenido traficaba principalmente con drogas sintéticas y cocaína, llegando a intervenirse durante la investigación 11 gramos de cocaína, 5 gramos de éxtasis, 750 euros y una báscula de precisión.
El detenido ha pasado en la mañana de hoy a disposición del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza 4 de Vigo, en funciones de guardia.
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