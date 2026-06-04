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Educación

El Concello de Vigo aprueba la «importante» subvención a Foanpas para los comedores escolares

La aportación municipal a la asociación se suma a las becas desbloqueadas hace semanas

Escolares comiendo en un comedor.

Escolares comiendo en un comedor. / Alba Villar

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R.V.

Vigo

Vía libre para asignar a Foanpas la importante subvención que garantizará la prestación del servicio de comedor y distintas actividades extraescolares. La junta de gobierno local de Vigo tiene previsto aprobar este viernes una ayuda por importe superior a 642.000 euros para la asociación, encargada de gestionar el servicio a cientos de escolares de la ciudad.

«Somos el concello que hace más aportaciones en Galicia a la educación», destaca la teniente de alcalde, Carmela Silva, sobre el acuerdo que se adoptará, recordando también que hace unas semanas el Concello desbloqueaba las becas de comedor y material escolar, a las que destina 2,3 millones y que permitió beneficiarse a más de 5.000 familias.

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Por otro lado, el gobierno municipal también tiene previsto adjudicar las obras para la renovación de la pista deportiva del CEIP A Doblada, un proyecto al que destinará más de 35.000 euros y que se ejecutará en un plazo de seis meses.

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