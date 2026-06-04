Caso Saltamontes: el jefe de Seguridad del Concello renuncia a su abogada por desacuerdo en la estrategia de defensa

El jefe del Área de Seguridad del Concello de Vigo, Antonio Vivero Mijares, ha renunciado a la abogada que lo representaba en el «caso Saltamontes» por «pérdida de confianza sobrevenida». El alto funcionario, que ya ha designado a otro letrado, remitió un escrito a la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo en el que solicitaba además la nulidad por «vulneración del derecho de defensa» del reciente escrito de defensa que presentó su abogada junto a la concesión de un nuevo plazo procesal de 24 horas para formular nuevos alegatos, pero el magistrado rechaza esta concreta petición. «[...] no ha lugar a la misma por cuanto al momento de presentación del escrito de impugnación el suscribiente se hallaba correctamente postulado, todo ello sin perjuicio, de que, en caso de considerarlo, ejercite cuantas acciones de carácter civil correspondan».

El juez instructor elevó de cara a juicio el caso del accidente mortal del «saltamontes» con la imputación del propietario de la atracción y de la concejala Patricia Rodríguez Calviño. Archivó el procedimiento con respecto al resto de los investigados, entre ellos Vivero, pero una de las acusaciones particulares, la que representa a la joven que estaba con el fallecido, solicitó vía recurso de reforma que también se le impute.

La que hasta ahora era abogada del alto funcionario presentó un escrito de 13 páginas en el que se opuso a este recurso para que se confirme el sobreseimiento con respecto a su cliente y se adhirió al de la edil, que pide su exculpación.

Vivero afirma que la «pérdida de confianza» con su abogada trae «causa directa» en la presentación por su abogada de dicho escrito de oposición al recurso.

«No obstante su dirección defensiva, el compareciente había rechazado previa y expresamente el contenido del escrito de defensa de 27 de mayo de 2026 por resultar contrario de manera substancial, en los aspectos fácticos y jurídicos considerados en el auto y el recurso de reforma, a sus intereses y a la estrategia de defensa que expresamente había sido indicada, y que al resultar mayormente omitida ha producido con ello una ruptura insalvable de la relación de confianza necesaria para el adecuado ejercicio del derecho de defensa», alega en su escrito al juez.

Tramitación de recursos

Por otra parte, y en atención a otro escrito presentado por la Fiscalía, el magistrado ha acordado la suspensión del plazo para la presentación del escrito de acusación del Ministerio Público hasta que no se resuelvan los distintos recursos presentados contra el auto que transformó las diligencias por los cauces del procedimiento abreviado, en el que se imputa al feriante y a la concejala.

Todo apunta a que, una vez se resuelvan en reforma, las partes también irán en apelación a la Audiencia, lo que demorará el juicio varios meses. Las tres acusaciones particulares personadas sí que ya han presentado sus calificaciones.