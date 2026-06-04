«Bruja», «mala» y «veneno»: un juzgado de Vigo avala la desheredación de una hija por maltrato psicológico a su madre

Un Juzgado de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo ha desestimado la demanda de una mujer que pedía que se anulase la cláusula testamentaria por la que su madre la había desheredado. La resolución considera acreditado que existió maltrato psicológico hacia la progenitora, que en su testamento dejó fuera de la herencia a su hija y a una nieta por «agresiones, insultos y maltrato psicológico» y por negarle «todo afecto y asistencia».

La hija negaba esos hechos y sostenía que nunca había maltratado ni dejado de asistir a su madre. Sin embargo, la jueza concluye que los herederos demandados sí lograron probar la causa de desheredación prevista en la legislación civil gallega: el maltrato de obra o la injuria grave, dentro de la que la jurisprudencia incluye el daño psicológico cuando causa un menoscabo relevante en la persona testadora.

«Ojalá te parta un rayo»

La sentencia da especial valor al testimonio de varias cuidadoras de la fallecida. Todas coincidieron en que la mujer vivía sumida en una profunda tristeza porque no entendía por qué su hija había cortado la relación con ella. Según una de las empleadas, la demandante, que residía en un piso del mismo edificio, llegó a llamarle «bruja», «muy mala» y «un veneno», además de decirle «ojalá le partiera un rayo» y «ojalá se muriera».

El fallo recoge que la hija dejó de visitar y hablar con su madre desde la época de la pandemia, no acudió a verla durante sus ingresos hospitalarios y tampoco fue al tanatorio ni al entierro. La jueza considera que ese abandono físico y emocional total, unido a los insultos y desprecios, provocó en la madre «dolor, angustia y tristeza» suficientes para justificar la desheredación.

La resolución rechaza que la falta de relación familiar baste por sí sola para privar a un legitimario de la herencia. Pero subraya que, en este caso, no se trató solo de distanciamiento, sino de una conducta imputable a la hija, sin que se haya probado culpa de la madre, y con un efecto emocional claro sobre la testadora.

Por todo ello, el juzgado mantiene la validez de la cláusula testamentaria, niega a la hija el derecho a la legítima y le impone las costas del procedimiento. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.