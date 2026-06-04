Abanca y 14 compañías que «revolucionan el mundo para mejor» reciben los galones de Ardán

«Hay revoluciones violentas que siembran guerras y hay revoluciones que mejoran el mundo». Y en un planeta como el actual, donde las tensiones geopolíticas lastran la economía a golpe de shocks energéticos y barreras comerciales, rendir homenaje a las compañías comprometidas con sus trabajadores, con la generación de riqueza en el territorio y, en definitiva, con la sociedad, es un reconocimiento a los pasos conquistados y una llamada de atención para seguir creando progreso en tiempos de incertidumbre. «Estamos logrando atraer proyectos muy potentes como los que lidera Zona Franca y todo surge con el valor de las alianzas improbables, porque la fuerza de Vigo llega cuando instituciones, empresas y universidad se sientan a resolver juntos desafíos concretos», señaló este jueves el delegado del Consorcio, David Regades, durante la séptima edición de los Premios Ardán. La entidad reconoció a una quincena de compañías por formar parte de su revolución, «la revolución del conocimiento» que consigue que las empresas del futuro ya lideren el presente.

La entrega de los galardones congregó a medio millar de asistentes en el Auditorio Mar de Vigo, donde Abanca fue distinguida con el Premio Especial a la Trayectoria Empresarial, que recogió su consejero delegado, Francisco Botas. El financiero ensalzó «la figura del emprendedor» como palanca vital del ecosistema corporativo vigués: «Se esfuerza, innova, es constante; aplica la ética para que su éxito no sea efímero». Los demás galones recayeron en 14 firmas referentes que obtuvieron entre cuatro y cinco indicadores de excelencia, seis de ellas veteranas y ocho emergentes. A la hora de seleccionarlas se tuvieron en cuenta métricas tan decisivas como su solvencia, el crecimiento que han experimentado, su rentabilidad y productividad, así como el salto a la internacionalización que han dado o su potencial innovador, sostenibilidad, talento y respeto por la igualdad.

LAS GALARDONADAS ABANCA. El Premio Especial a la Trayectoria Empresarial reconoce a la entidad por su gestión eficiente, visión estratégica y contribución al empleo en Galicia. CEAMSA. La compañía de O Porriño, referente en algas e hidrocoloides naturales, repite excelencia con 5 indicadores Ardán. CUVIDASA. La firma de San Cibrao das Viñas suma 5 indicadores por su especialización en repuestos, suministros y soluciones para automoción e industria. HERMASA. La viguesa, referente internacional en maquinaria para la industria conservera, vuelve al palmarés con 5 distintivos. OPTARE SOLUTIONS. La tecnológica olívica logra 4 indicadores por sus soluciones para operadores y sistemas avanzados de telecomunicaciones. RODAVIGO. Desde Mos, el distribuidor de suministro industrial alcanza 5 indicadores con un amplio catálogo y vocación internacional. TORUS SOFTWARE. La firma coruñesa repite con 5 indicadores por su desarrollo tecnológico para sectores como banca, sanidad, educación y servicios. BORGWARNER EMISSIONS. La proveedora del motor vigués obtiene 4 indicadores por sus soluciones para una movilidad más eficiente y sostenible. CZ VACCINES (ZENDAL). La biotecnológica de O Porriño suma 5 indicadores en vacunas y productos biológicos para salud humana y animal. GRUPO BERMÚDEZ. La firma de Carral logra 4 indicadores con mobiliario técnico y soluciones a medida para espacios profesionales. ICTEL INGENIEROS. La ingeniería viguesa alcanza 4 indicadores con proyectos de software, electrónica, automatización y soluciones tecnológicas propias. INASUS. La empresa de Lalín obtiene 5 indicadores por su ingeniería de fachadas y envolventes arquitectónicas en proyectos internacionales. NÁUTICO DE SAN VICENTE. El espacio de O Grove suma 4 indicadores con una propuesta que une hostelería, música, experiencia y territorio. QUOBIS NETWORKS. La tecnológica de O Porriño logra 4 indicadores en comunicaciones en tiempo real, WebRTC y seguridad de voz. VELNEO. La firma de O Porriño alcanza 4 indicadores con su plataforma low-code para desarrollar aplicaciones empresariales de gestión.

Regades recordó que la gala organizada por Zona Franca es la «más representativa de la economía de Galicia» y puso en valor «la nueva revolución tecnológica» que ha irrumpido en la ciudad de Vigo y su área, «con un tejido empresarial que ha abrazado la innovación y que ha construido todo un ecosistema modelo en el Estado». Fruto de esa revolución arriban cada vez más empresas «de aeronáutica y aeroespacial, biotecnológicas, cuánticas, fotónicas, de IA y movilidad», apostilló el delegado del Consorcio, que incidió en que la urbe olívica es la que mayor porcentaje de empleo TIC atesora de España: un 13,4% que duplica al 6% estatal y la hace líder frente a grandes capitales como Madrid o Barcelona.

De igual modo felicitó a Abanca por su «gestión eficiente, visión estratégica y compromiso con la mejora continua». Y aplaudió la labor del resto de premiadas por la dificultad que supone cumplir los criterios «objetivos y muy rigurosos» que marca el Informe Ardán.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, subrayó por su parte «la apuesta permanente por la excelencia empresarial del área de Vigo» que representan los galardones de Zona Franca. Unos premios que «reconocen la capacidad de emprendimiento», evidenció durante su intervención, como punto y final al evento.