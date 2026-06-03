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Vigo ganará libertad para planificar «ambiciosas» inversiones debido a su buena salud financiera

El Concello cumple los requisitos aprobados por el Consejo de Ministros para disponer de los superávit municipales

Abel Caballero, con vecinos de un dificio rehabilitado en Coia con una subvención del Concello.

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Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Los deberes que ha hecho el Concello de Vigo durante los últimos ejercicios en materia financiera para eliminar la deuda y dotarse de recursos para afrontar inversiones tienen premio. Con un superávit en 2025 que ascendió por encima de los 46 millones de euros, según consta en la liquidación del presupuesto aprobada a principios de este año, el gobierno que lidera Abel Caballero podrá planificar actuaciones con carácter plurianual sin que esos fondos computen para el techo de gasto, después de que el Consejo de Ministros validase el pasado martes un Real Decreto Ley que incluye un apartado para dar oxígeno a ayuntamientos y diputaciones.

El acuerdo busca reservar un papel protagonista a las actuaciones relacionadas con la vivienda, como las que el Concello tiene en marcha para levantar un edificio de 27 pisos protegidos en Esturáns o varios bloques en Lavadores con hasta 200 inmuebles. Según refleja el contenido del Real Decreto, se establece un régimen excepcional en las denominadas inversiones financieramente sostenibles para que puedan dedicarse también a vivienda en un marco plurianual de hasta cuatro años, pudiendo utilizar no solo el superávit generado en 2025, sino los que se consigan en los sucesivos ejercicios.

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«Esto permitirá abordar inversiones más ambiciosas», subrayan desde el Gobierno central tras dar a conocer el contenido del acuerdo, enmarcado también en un incremento de los fondos que se transferirán a los ayuntamientos a lo largo del presente ejercicio. Los proyectos que se incluyan en las cláusulas establecidas en este Real Decreto deben iniciarse este año y su ejecución se puede prolongar hasta 2030.

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