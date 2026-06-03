La última reforma para que Vigo sea sede del Mundial 2030, ya en marcha con una ingente tarea: «Vamos en tiempo y forma»

Con la construcción de la grada de Gol a un gran ritmo para estar operativa a principios del próximo año, el estadio de Balaídos se mete de lleno en la última reforma necesaria para que Vigo pueda ser sede del Mundial de fútbol en 2030, la ampliación de Tribuna y su retranqueo de 30 metros hacia Manuel de Castro para garantizar que el recinto del Celta pueda albergar hasta 41.000 espectadores, cumpliendo así los requisitos que impone la FIFA para esta competición. Para hacer realidad ese nuevo graderío, es necesario hacer hueco y desplazar los dos colectores situados bajo la explanada de Tribuna, una tarea que empezó físicamente este miércoles y que se prolongará durante varios meses, todo dentro de un cronograma definido para llegar con los deberes hechos que permitan a Vigo ser confirmada como sede mundialista.

«Iniciamos el núcleo de una obra muy importante que ya hace tiempo que iniciamos con prospecciones y que determinaron que había que abrir una zanja con una profundidad de entre 5 y 6 metros para cambiar dos colectores de 1,60 metros de diámetro, una obra de gran envergadura», destacó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante su visita a Balaídos para comprobar in situ el arranque de los trabajos, garantizando que la planificación es la adecuada para cumplir los requisitos de la FIFA: «Vamos en tiempo y forma, lo tenemos todo programado, medido».

El regidor no dejó pasar la oportunidad de volver a reclamar tanto a la Xunta como a la Diputación que se impliquen en la financiación del proyecto, explicando que se elaborará un informe técnico «para que paguen ambos a tocateja casi un millón de euros cada uno» y que el hecho de que sea la concesionaria del ciclo del agua, Aqualia, la que se haga cargo de la actuación no es un impedimento. Alude Caballero a otras razones para no colaborar económicamente con el proyecto, con el objetivo de minar las opciones de Vigo para ser nombrada sede del Mundial 2030.

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«Creían que no pagando íbamos a parar y decir después que no nos daba tiempo, pero lo tendremos todo a punto cuando venga la FIFA», indicó el alcalde vigués, recordando también cómo la decisión en Euskadi de proponer una sede conjunta de Bilbao y Donostia abre un nuevo horizonte en la candidatura española, criticando que la RFEF no haya comunicado todavía oficialmente al Concello su apoyo a Vigo.