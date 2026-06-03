La «tormenta perfecta» del mercado del alquiler en Vigo: los precios disparados comprometen la economía de los inquilinos y elevan el riesgo de impagos

Un rápido vistazo a los anuncios en los principales portales inmobiliarios o a los informes periódicos de las administraciones o empresas especializadas es suficiente para comprobar cómo en Vigo alquilar una vivienda se ha convertido en muchos casos en una operación de riesgo para vecinos y familias, con unas condiciones que hacen temblar las economías y obligan a hacer encaje de bolillos para poder pagar la renta y llegar a fin de mes. La propia Xunta, a través de su Observatorio da Vivenda de Galicia, dejaba claro que en la ciudad olívica existe ya «un riesgo excesivo» para los inquilinos, ya que de media se ven obligados a desembolsar más de una tercera parte del salario para pagar el alquiler.

Con este escenario se genera una especie de «tormenta perfecta», al volverse más probable caer en posibles impagos, según constata el último estudio elaborado por la Fundación Alquiler Seguro que analiza la morosidad en las relaciones entre propietarios e inquilinos con datos cerrados a 2025, reflejando que en la provincia de Pontevedra el impago medio se situó el año pasado por encima de los 5.500 euros, cantidad que es un 19% más elevada que en el ejercicio anterior y que, con todo, estaría por debajo de la media del Estado, fijada en cerca de 8.500 euros.

La evolución general a lo largo de 2025 ha evidenciado que los precios del alquiler están subiendo a una velocidad endiablada, como certifican las actualizaciones periódicas del Observatorio de Vivenda de Galicia. Según los datos de este organismo, los nuevos contratos que se firmaron en el primer trimestre en Vigo se situaban claramente por encima de los 700 euros de media, convirtiéndose la ciudad olívica en la más cara de Galicia tras registrarse en A Coruña un descenso desde el pasado verano, momento en el que se activó en la urbe herculina la declaración como zona tensionada, que impone unos topes a los propietarios para fijar las rentas.

«El aumento en los niveles de impago, provocado por la subida de los precios del alquiler mientras los salarios no crecen al mismo ritmo, ha elevado el riesgo de que más personas dejen de pagar la renta. Esta situación de impagos se está extendiendo a más familias debido a que el ratio de esfuerzo financiero es cada vez mayor», destacan los autores del estudio, que pese a detectar un crecimiento en Vigo y el resto de la provincia, refleja también que hay muchos territorios españoles en peor situación que Pontevedra, como es el caso por ejemplo de A Coruña, donde el impago medio está por encima de los 6.000 euros.

Ninguna de las dos provincias gallegas está, con todo, en el «top ten» de provincias con una mayor tensión en el mercado del alquiler, encabezando este ranking Barcelona (con una media de 14.036 euros), seguida de Madrid (10.420) e Islas Baleares (10.354). También están por encima de los cinco dígitos Gipuzkoa y Málaga.

Manifestación

El escenario actual está generando un importante malestar entre la ciudadanía y son ya varios los actos de protesta que se han organizado en los últimos meses para reclamar medidas efectivas que contribuyan a poner cordura en el mercado de la vivienda. Así, este viernes está prevista en Vigo la celebración de una manifestación convocada por la Alianza pola Vivenda para exigir soluciones «valientes y contundentes» para reducir precios.

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Desde esta asociación, sostiene que las diferentes administraciones no «no enfrentan la raíz del conflicto, que es la especulación». Piden cláusulas más garantistas para los inquilinos o incrementar la vivenda pública. Está previsto que la marcha arranque a las 20:00 horas en Praza de España.