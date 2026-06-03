Sanidad
SOS Sanidade Pública vuelve a la calle en Vigo para exigir soluciones a las listas de espera
La plataforma convoca este jueves una concentración en el Álvaro Cunqueiro para reclamar más transparencia, más personal y el pleno rendimiento de los hospitales públicos
La Plataforma SOS Sanidade Pública del área sanitaria de Vigo ha convocado una nueva concentración este jueves 4 de junio, a las 11.00 horas, en la entrada principal del Hospital Álvaro Cunqueiro, para denunciar la situación de las listas de espera y exigir medidas urgentes para reducirlas. La movilización vuelve a poner el foco en uno de los grandes puntos de fricción del sistema sanitario gallego: la demora asistencial y sus efectos sobre pacientes y familias.
La plataforma sostiene que las listas de espera son consecuencia directa del déficit de recursos, de las barreras asistenciales en Atención Primaria, de la mala gestión y de la baja actividad de los hospitales públicos, además de señalar la doble dedicación de parte del personal facultativo entre la sanidad pública y la privada. A ello añade una acusación especialmente grave: que los datos oficiales están «manipulados e falsificados polo SERGAS» y que ocultan a más de una tercera parte de las personas que aguardan atención.
Según SOS Sanidade Pública, esta situación no solo agrava la presión sobre el sistema, sino que tiene consecuencias directas sobre la población. La plataforma advierte de que las esperas generan dolor, temor, incertidumbre, complicaciones y muertes evitables, deterioran la imagen de la sanidad pública y favorecen tanto las derivaciones a centros concertados como la contratación de seguros privados.
Frente a este escenario, el colectivo reclama transparencia en la gestión y la dotación de los profesionales necesarios para garantizar el pleno funcionamiento de los hospitales públicos. En su listado de exigencias incluye también el refuerzo de la Atención Primaria, la supresión de las derivaciones a centros concertados, la dedicación exclusiva del personal sanitario en cumplimiento de la Ley de Incompatibilidades y el fin de lo que consideran manipulación de las listas.
La protesta del jueves en el Cunqueiro no será la única. La plataforma anuncia ya una nueva concentración ante el Marco para el próximo viernes 26 de junio a las 20.00 horas, con la intención de mantener la presión en la calle sobre la gestión sanitaria del área de Vigo.
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