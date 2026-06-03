«Sería lo lógico colaborar más con Vigo, pero este año era una cuestión de presupuesto»

Con "un viaje sonoro entre memoria, vanguardia y emoción". Así cierra la Real Filharmonía de Galicia (RFG) su temporada 2025-2026, en un concierto que será también el último de las sinfónicas gallegas en Vigo hasta, al menos, el próximo otoño. La cita es este miércoles, a las 20 horas, en el Teatro Afundación.

Cuentan que fue una temporada muy marcada por la diversidad de repertorios y por ese diálogo entre la tradición y las nuevas formas de escucha. ¿Funcionó?

Yo creo que sí. Me gusta mucho mezclar los diferentes estilos y épocas, porque es un poco la manera como hoy en día la gente escucha música, en playlists. Creo que funcionó bien. El proyecto de las «cometas» ha producido música muy diversa, como es el mundo, con estilos e influencias muy diversas. Y yo creo que en cifras también vamos muy bien en cuanto a asistencia. Lo de los proyectos didácticos, con el tejido musical, como el «Cantamos» o los proyectos para los escolares, creo que son un gran éxito. Estoy muy contento. Todavía estoy en ello, entonces me cuesta un poco hacer un resumen, pero creo que, de momento y también con la atención que tuvimos en prensa por el aniversario, muy bien.

¿Cómo definiría el programa que traen para cerrar la temporada aquí, en Vigo?

La obra que vamos a tocar en Vigo son las «Variaciones concertantes» de Ginastera, porque yo quería terminar la temporada con algo que muestre un poco la orquesta, a todos sus componentes. Y en las variaciones concertantes, cada instrumento, cada sección tiene un pequeño solo. Hay una variación para viola; una para contrabajo y arpa... Después, hay un gran tutti donde se reúne todo. Es un pequeño concierto para orquesta. Es una obra que me gustaba tener al final para celebrar la orquesta también.

Y la van a combinar con «I love sounds just as they are», de Octavi Rumbau, la última de las «cometas», las 16 piezas sinfónicas breves que la RFG encargó por su 30 aniversario.

Esa obra es interesante porque está escrita sobre el principio de la primera sinfonía de Beethoven, pero lo pasa por un filtro contemporáneo. Coge el primer acorde y lo repasa así como con ecos, con inversiones, con un tipo de glitch, como lo que hace un DJ... Toda la obra está formado desde el principio de la primera de Beethoven. Y después hacemos el «Concierto para violonchelo y orquesta», de Dvořák, con un gran joven violonchelista colombiano Santiago Cañón-Valencia.

Cuéntenos un poco más sobre él.

A Santiago lo conocí cuando era un chico joven, en Colombia. Era un talento muy grande y ahora ha ganado grandes premios y tiene una carrera internacional. Y, no estoy seguro, pero he visto un poco en su Instagram que también tiene una línea de perfumes. Es que es muy muy interesante. A mí me interesan los artistas que son realmente polifacéticos. Y también el tema del arte, las influencias, encarga obras, hace proyectos con una gran variedad de influencias musicales... Es un músico muy muy interesante en muchos aspectos y, evidentemente, una estrella tocando el cello.

Ahora que ya lo conoce desde hace unos cuantos años, ¿el público vigués es similar al de Santiago o tiene sus peculiaridades?

Lo primero que es diferente es la sala. Es un teatro, es más seco que aquí en Santiago. Conozco muy bien la Sociedad Filarmónica de Vigo. Creo que hacen un trabajo estupendo generando público y, por ejemplo, en la gira del aniversario, teníamos un superbuen público en Vigo. Pero a mí todavía me gustaría que pudiéramos motivar a más gente a acompañarnos en Vigo. Yo veo que la gente que viene, vuelve, pero a veces me gustaría incluso más abrir a nuevos sectores de público, que a lo mejor también tenemos algo que decir para ellos también. Y es la ciudad más grande o una de las más grandes en España que no tiene orquesta. Creo que hay todo un público que está aún por movilizar; ojalá que en eso estemos.

¿Quizá alguna nueva iniciativa como, por ejemplo, los conciertos didácticos para poder llegar a las nuevas generaciones, que aquí no tenemos?

Eso ya lo hemos hablado y me parece superbuena idea. El tema es el presupuesto. En Santiago, podemos proyectar, tenemos una pantalla, tenemos instalaciones escenográficas, el escenario en Vigo es mucho más pequeño... Pero estoy convencido de que hay algo que podríamos hacer porque nos interesaría mucho. Conciertos didácticos, populares o de formatos un poco distintos para un nuevo tipo de público... Sería genial, pero necesitamos también el interlocutor local y que las cifras cuadren al final, porque, normalmente, los conciertos que más impacto tienen son los que más caros son.

¿Se puede ir avanzando un poquito de la próxima temporada?

Está terminada, pero no puedo decir nada; si no, me van a cortar la cabeza. Lo único que puedo decir es que va a ser distinta que esta e interesante.

Esta temporada se redujeron los conciertos de la RFG en Vigo a cinco. ¿Cuál es la intención sobre la presencia en Vigo? ¿Recuperar la presencia anterior o no es posible a nivel presupuestario?

A mí, evidentemente, me gustaría repetir cada proyecto que hacemos en Vigo. Sería lo lógico colaborar más, pero este año era una cuestión de presupuesto. Sabela [García Fonte], que es la directora técnica, igual que yo. Los dos queremos ir, pero al final tienen que cuadrar las cifras. Espero que podamos recuperar lo que se perdió.

¿Algún mensaje que quiera lanzar?

Antes y después de los conciertos, uno también está disponible. Aquí, en Santiago, tengo más contacto con el público y me gustaría tener un poco más en Vigo, porque siempre surgen ideas interesantes, sugerencias... Es un buen momento para conocernos un poco mejor y, para mí, para ver el pulso del público. Espero que haya conversaciones interesantes esta temporada que viene.

¿Así que anima a la gente a que se acerque a usted a hablarle?

¡Claro que sí! Para eso estamos. Es que somos una institución pública, estamos aquí para todos. Más voces, más interesante.