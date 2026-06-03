El Sergas afianza en Atención Primaria a la mitad de la última promoción MIR de Medicina de Familia

Los centros de salud del Área Sanitaria de Vigo empezaban el año con 34 vacantes. La Dirección esperaba reducirlas con una repesca de las plazas que quedaron vacantes en la elección de destinos tras la última oferta pública de empleo (OPE) y con la captación de los médicos internos residentes que concluían su especialización en Medicina Familiar y Comunitaria este año. Concluidos estos procesos y aunque aseguran que hoy no tienen disponible el dato actualizado de vacantes, desde la Gerencia aseguran que están satisfechos con el resultado.

De las 50 de plazas de Medicina de Familia ofertadas en Vigo en la última OPE, 14 de los que las cubrieron solicitaron excedencia para trabajar en urgencias, consultas hospitalarias u otras áreas. Seguían, por tanto, sin cubrir. El Servizo Galego de Saúde hizo una repesca con 13 de ellas. Y le volvió a pasar lo mismo con seis, además de una prórroga de toma de posesión por maternidad. Así que ha decidido hacer una tercera vuelta.

Las que sí se cubrieron fueron en los centros de salud de A Guarda, Beiramar, Mondariz, O Rosal y Salvaterra, así como en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Val Miñor.

Negociación con MIR

La otra vía que contemplaba la Dirección era convencer a los 24 MIR de Medicina Familiar y Comunitaria que terminan este año para que se queden. Negociaron con 21 porque dos tienen una prórroga de la residencia y otro ha decidido tomar «la decisión después del verano». De ellos, cuatro han preferido trabajar en las urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro y 12 se quedarán en Atención Primaria —diez en centros de salud y dos en los PACs de Vigo y O Porriño—. Los otros cinco «se irán a otras áreas» sanitarias, según confirma el Sergas en Vigo.

Los diez profesionales que aceptan pasar consulta en centros de salud se incorporan a Rosalía de Castro (2), Olimpia Valencia, Rúa Cuba, Matamá, Teis, Redondela, Porriño, Tui y Ponteareas.

La Gerencia se muestra satisfecha con esta cobertura. Le preocupa más la situación de los Puntos de Atención Continuada. La mañana de los sábados en los PAC se cubrían con las horas que los médicos de centros de salud debían al Sergas para completar su jornada. Al reducirla a 35 horas, ya no están obligados a hacerlas y este horario lo asumirá también la plantilla propia de los PAC. Para ello, Sanidade amplió en cinco sus plazas en los dispositivos del área viguesa, aunque ha logrado cubrir pocas por el momento. La Gerencia confía en la bolsa de voluntarios —una veintena— para cubrir los huecos que los propios profesionales de los dispositivos de urgencias extrahospitalarias no alcancen.